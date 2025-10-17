Curwen se mostró sorprendido por la donación de una de sus seguidoras. | Foto: composición LR/TikTok

En medio de la coyuntura nacional que atraviesa el Perú a raíz de la marcha nacional contra el actual gobierno de José Jerí, el popular streamer Curwen no fue ajeno al tema y decidió pronunciarse al respecto durante una de sus transmisiones en vivo. Sin embargo, mientras compartía su opinión con sus seguidores, un detalle pasó desapercibido en un primer momento: una usuaria utilizó el superchat para realizarle una generosa donación de 500 euros, lo que terminó causando gran asombro tanto en él como en su comunidad.

La reacción del creador de contenido llamó la atención de los cibernautas, ya que, al notar la cuantiosa donación, Curwen quedó visiblemente sorprendido.

El momento exacto que Curwen se percató de los 500 euros que le donó una usuaria

Durante la transmisión en vivo sobre la marcha nacional, Curwen leyó los comentarios de sus seguidores, quienes seguían con atención lo que expresaba en un programa más de su canal de YouTube 'El diario de Curwen'. En ese instante, al recibir la señal de uno de sus productores sobre un comentario de superchat que había pasado por alto, Curwen se mostró sorprendido y se llevó las manos a la cabeza al ver que su seguidora había donado 500 euros.

"No lo había visto, querida Rosa, perdóname. Fue hace poco, perdóname. Mi chat estaba súper congelado. Así estaba mi chat, durísimo como el productor de 'Good Time', durísimo", declaró al notar que se trataba de su seguidora Rosa Sequeiros, quien ya le había donado una gran cantidad de dinero en otras ocasiones.

La dedicación de Curwen a su seguidora y la reacción del público en TikTok

Además, el comunicador aprovechó el momento para dedicar unas palabras de agradecimiento a su seguidora y expresó su sorpresa y cariño por el gesto: "Este programa tiene una patrona y se llama Rosa Sequeiros", sentenció.

Las palabras de Curwen generaron numerosos comentarios positivos de parte de sus seguidores, quienes aplaudieron el gesto del popular streamer por escuchar siempre a su audiencia.

Entre los mensajes más destacados se leía: "Se lo merece por toda la chamba que hace para informarnos sobre cosas que afectarán nuestro futuro", "Gracias, señorita Rosa, por apoyar a Curwen. También, gracias por mantenernos informados", "Nada más rico que ganar plata haciendo lo que te gusta", "Te lo mereces", "Bien merecido".