Tiktoker Cañita inaugura restaurante de alta cocina en Barranco: "Es un proyecto hecho con mucho esfuerzo"

Creador de contenido Cañita  invitó a sus seguidores a explorar las experiencias que ofrece su nuevo restaurante de cocina peruana contemporánea.

Influencer se convirtió en empresario gastronómico.
Influencer se convirtió en empresario gastronómico.

El tiktoker Alexis Callañaupa, conocido como Cañita, sorprendió a sus seguidores al detallar la inauguración de su restaurante de cocina peruana contemporánea en Barranco, Lima. Cabe resaltar, que el creador de contenido alcanzó la popularidad tras realizar transmisiones con jugosas recaudaciones y ser premiado en el TikTok Awards 2025. Esta vez, el influencer decidió incursionar en el mundo gastronómico como empresario.

Tiktoker Cañita inaugura restaurante de lujo y ofrece experiencias culinarias

El creador de contenido Cañita decidió dar un paso más allá de simplemente abrir un restaurante y optó por crear una experiencia culinaria. "Es un destino exclusivo andino contemporáneo. Es mi proyecto hecho con amor, cariño y mucho esfuerzo", comentó al presentar Sabina, un concepto que combina gastronomía e inmersión.

PUEDES VER: Fernando Díaz reprende duramente a streamer Cristorata por incidente con policía en redes sociales: ''Se le subió la fama''

lr.pe

El creador de contenido invitó a sus seguidores a explorar tres rutas, cada una con tres experiencias, sumando un total de nueve vivencias inmersivas. El influencer se mostró agradecido por el apoyo de sus seguidores y comentó que ya se pueden realizar las reservas. "Créanme que cuando entren, no van a querer salir", describió Cañita en TikTok.

¿Quién es Cañita?

Alexis Cañañaupa es un creador de contenido peruano originario de Manchay, Pachacámac. A pesar de comenzar con varias limitaciones y de enfrentar la constante eliminación de sus cuentas, logró revolucionar TikTok. Su aventura comenzó con videos en Omegle, donde sus interacciones espontáneas rápidamente capturaron la atención del público.

PUEDES VER: Tiktoker Ninho Viejo anuncia la pérdida de su bebé y confirma el fin de su relación sentimental

lr.pe

En lugar de rendirse, encontró su sello distintivo en las batallas virtuales. Gracias a su carisma, creatividad y conexión con la audiencia, rompió récords de donaciones y se estableció como uno de los tiktokers más exitosos, llegando a generar ingresos de hasta 1 millón de dólares en la plataforma.

