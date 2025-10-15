HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     
Curwen denuncia que miembros de la PNP buscarían cerrar su cuenta de YouTube tras pedir reforma policial

Curwen denunció en el programa de 'Habla Good' qué policías buscarían reportar su canal de YouTube por pedir no votar por candidatos que rechacen la reforma policial.

Curwen, cuyo nombre real es Víctor Caballero, denunció el 14 de octubre en el programa 'Habla Good' qué presuntos miembros de la Policía Nacional del Perú estarían coordinando para reportar su canal de YouTube 'El Diario de Curwen'. Durante la emisión, el conductor de 'Brutalidad Política' mostró mensajes en los que, al parecer, policías incentivaban a otros agentes a denunciar su cuenta. "Los policías se han puesto de acuerdo para reportar mi cuenta. (…) Aparentemente, en un grupo de policías, alguien envía este video mío (…) Y dice abajo: 'somos 140 mil policías, hay que tumbarle la cuenta a este impresentable'", señaló el youtuber.

Luego, Curwen mostró el video que habría motivado las denuncias. Se trata de un fragmento de su programa 'Brutalidad Política', en el que exhorta a la ciudadanía a no votar por candidatos que rechacen la necesidad de una reforma policial. "Yo busco a alguien que realmente esté interesado en generar un cambio en la Policía Nacional del Perú", se le escucha decir en las imágenes.

Curwen reacciona al intento de supuestos policías de reportar su cuenta

Tras mostrar las imágenes, Curwen reafirmó su postura y señaló lo siguiente: "La policía me quiere bajar la cuenta porque dije que no hay que votar por candidatos que, en las próximas elecciones, digan que no hay que reformar a la Policía. Lo vuelvo a decir: no voten por candidatos que, en las próximas elecciones, te digan que la Policía no debe ser reformada, que no se deben cambiar a los altos mandos, que no se deben elaborar nuevas estrategias, que no se debe reiniciar de inicio a fin a la Policía."

