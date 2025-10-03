HOYSuscripcion LR Focus

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Durante la entrevista, Rosa María Palacios bromeó sobre el estilo de conducción de Curwen, sugiriendo que su programa puede realizarse sin "lisuras", lo que provocó risas entre ambos.

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción.
Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción. | Foto: Composición LR/Brutalidad Política.

Curwen estuvo con la periodista Rosa María Palacios en su programa 'Brutalidad política'. En medio de la entrevista, Víctor Caballero fue sorprendido por Palacios debido a una broma que esta le hizo sobre su particular estilo de conducción. "¿Ves que se puede hacer un programa sin decir lisuras?", comentó la actual conductora de 'Sin guion', emitido por La República. Ante ello, Curwen reaccionó entre risas: "Es que es mi estilo, Rosa María, tengo que diferenciarme".

Esto dio pie a la rápida respuesta de la reconocida periodista: “Víctor, voy a hablar con tu mamá. No puedes decir tanta grosería, o sea, no se puede”, lo que causó las risas del también conocido conductor y periodista.

PUEDES VER: Curwen reta a López Aliaga: "Si no pruebas que Vizcarra me paga, me afilio a Perú Primero y postulo al Congreso"

lr.pe

Curwen entrevistó a Rosa María Palacios

Curwen sorprendió a su público al tener como invitada de su programa por primera vez a la periodista Rosa María Palacios. Durante el desarrollo del programa, ambos comentaron sobre la coyuntura nacional. Entre ellas, las próximas elecciones en el Perú. "Es mi séptima campaña. Yo creo que exhibe lo peor de los seres humanos. Porque es una tensión tan grande, una ansiedad tan grande por el poder, una disputa tan violenta por el poder. Que ves lo peor de las personas y eso no lo puedes ver a diario", comentó RMP.

Rosa María Palacios y Curwen en La República

La periodista Rosa María Palacios conduce el programa 'Sin Guión', emitido de lunes a viernes por el canal oficial de Youtube de La República desde las 8:20 a. m.

Además, Víctor Caballero, más conocido como Curwen también tienen su propio espacio con: 'Curwen en La República', emitido también de lunes a viernes desde las 11:20 a. m. Puedes ver ambos programa totalmente gratis en directo o las grabaciones desde el sitio oficial.

