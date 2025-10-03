Curwen estuvo con la periodista Rosa María Palacios en su programa 'Brutalidad política'. En medio de la entrevista, Víctor Caballero fue sorprendido por Palacios debido a una broma que esta le hizo sobre su particular estilo de conducción. "¿Ves que se puede hacer un programa sin decir lisuras?", comentó la actual conductora de 'Sin guion', emitido por La República. Ante ello, Curwen reaccionó entre risas: "Es que es mi estilo, Rosa María, tengo que diferenciarme".

Esto dio pie a la rápida respuesta de la reconocida periodista: “Víctor, voy a hablar con tu mamá. No puedes decir tanta grosería, o sea, no se puede”, lo que causó las risas del también conocido conductor y periodista.

Curwen entrevistó a Rosa María Palacios

Curwen sorprendió a su público al tener como invitada de su programa por primera vez a la periodista Rosa María Palacios. Durante el desarrollo del programa, ambos comentaron sobre la coyuntura nacional. Entre ellas, las próximas elecciones en el Perú. "Es mi séptima campaña. Yo creo que exhibe lo peor de los seres humanos. Porque es una tensión tan grande, una ansiedad tan grande por el poder, una disputa tan violenta por el poder. Que ves lo peor de las personas y eso no lo puedes ver a diario", comentó RMP.

