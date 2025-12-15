Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

La modelo Suheyn Cipriani sorprendió a sus compañeros del podcast ‘La manada’ al contar que uno de sus últimos trabajos fue el Congreso de la República. Aseguró que su labor era social a través del Comité de Damas del Legislativo y se mantuvo en ese cargo alrededor de un año. Como era de esperarse, su respuesta generó bastante revuelo.

Suheyn Cipriani señala que trabajó en el Congreso

Durante la reciente transmisión de ‘La manada’ en YouTube, la influencer Suheyn Cipriani conversaba sobre el último trabajo en el que estuvo en planilla y detalló que trabajó para la Presidencia del Congreso de la República.

“Lo que pasa es que yo estudio psicología, ya está un poco avanzada mi carrera y yo trabajaba para Presidencia del Congreso, recepcionaba los casos sociales y los atendía a través del Comité de Damas, que estaba conformado por las esposas y las hermanas de los congresistas. Me encargaba de toda la logística. Es que tú ves una actividad social y piensas que es fácil, pero atrás hay toda una logística”, describió.

La modelo explicó que trabajó en el Comité de Damas durante aproximadamente un año. Agregó que ingresó al Legislativo como voluntaria y luego ingresó a planilla. “Primero fui voluntaria porque es difícil entrar a trabajar al Congreso. Fui voluntaria, casi todo mi embarazo. Ya cuando di a luz entré a planilla”, indicó.

Sin embargo, decidió dejar este empleo debido a que no tenía mucho tiempo para su hija. "Yo trabajaba en el Congreso y estaba todo el día en la oficina y no veía a mi hija casi nada. Me encantaba, pero dos horas de vuelta, más el trabajo, era imposible. Me dije 'Tengo que hacer un plan el cual me permita estar con mis hijos’ y veía que en TikTok toda la gente reventaba y empecé a hacer live de TikTok y dije ‘Voy a mostrarme como yo soy tal cual. Ya que importa el Miss Perú'", argumentó.

Conductores de ‘La manada’ resaltan las diferentes facetas de Suheyn Cipriani

En la actualidad, Suheyn Cipriani es muy popular por su contenido en redes y su rol como tiktoker. La exreina de belleza generó bastante polémica tras participar en 'El valor de la verdad' y luego comenzó a participar en transmisiones de TikTok.

“Qué multifacética”, resaltó el chico reality Mario Irivarren. De otro lado, la influencer detalló que vendía golosinas durante su adolescencia y luego comenzó en el mundo del modelaje como una forma de generar ingresos extras en su familia.