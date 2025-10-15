HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre
Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     
Streamers

Curwen regala churros a los que asistieron a la marcha del 15 de octubre: ''Yo pago todo''

El famoso streamer peruano, Curwen, ofreció churros gratuitos mientras se mostraba cercano a los asistentes, brindando un momento de distracción en medio de la jornada tensa.

Curwen ofreció churros a los manifestantes en la marcha nacional.
Curwen ofreció churros a los manifestantes en la marcha nacional. | Foto: composición LR/TikTok

Durante la marcha nacional del 15 de octubre en Lima, una inesperada escena llamó la atención de las y los manifestantes, así como en las redes sociales. El popular creador de contenido Curwen, conocido por su estilo polémico en debates y humor, decidió regalar churros a las personas que asistieron a la movilización, mientras se encontraba en el corazón del Centro de Lima.

Los asistentes a la movilización compartieron videos del momento en que Curwen ofreció el tradicional postre peruano a las personas manifestantes. Muchas personas destacaron su buena disposición y sentido del humor en medio del ambiente tenso de la jornada.

PUEDES VER: Marcha en vivo hoy 15 de octubre: manifestantes prenden fuego a las afueras del Congreso

lr.pe

La predisposición de Curwen para ofrecer churros a los protestantes

Pese a la difícil situación que vive el país por la inseguridad ciudadana y la inestabilidad política, Curwen había manifestado en reiteradas ocasiones su intención de formar parte de la movilización. Al mismo tiempo, mientras se encontraba en las calles del Centro de Lima, Curwen invitó churros a quienes asistieron a la gran marcha nacional: “Ahí hay un churrito, aprovechen. Todo gratuito. Yo pago todo”, expresó al ofrecer el conocido postre peruano.

Este gesto fue bien recibido por las personas que asistieron a la gran marcha nacional y que, tras varias horas de caminata, aprovecharon el detalle para disfrutar de un momento de distracción. Muchos ciudadanos manifestantes destacaron la actitud positiva de Curwen, quien se mostró cercano y solidario con la ciudadanía que exige cambios en el país.

PUEDES VER: Curwen ante desidia del Gobierno: “Los transportistas están pidiendo auxilio porque los están matando”

lr.pe

La presencia de varios personajes públicos a la marcha nacional

La participación de figuras públicas como Curwen generó diversas reacciones en línea: desde quienes celebraron su solidaridad hasta quienes lo consideraron un acto más de entretenimiento que de compromiso social. Sin embargo, su presencia volvió a evidenciar el poder de las y los influencers para conectar con la ciudadanía en momentos de alta coyuntura nacional.

El nombramiento de José Jerí como nuevo presidente del Perú generó un amplio descontento entre la población, que expresó su rechazo a través de manifestaciones y comentarios en redes sociales. Sumado a la inseguridad ciudadana y a las deficientes medidas para contrarrestar la crisis, muchas figuras públicas no desaprovecharon la oportunidad de estar presentes en la gran marcha nacional, que convocó a una multitud.

La reacción de los usuarios sobre la presencia de Curwen

El gesto de Curwen fue aplaudido por muchos usuarios en TikTok, quienes no dudaron en elogiar la disposición del streamer peruano. Entre los mensajes más llamativos se leyeron comentarios como: "Muy buen gesto y dicen que Curwen no va a las marchas", "Curwen apoyando la marcha", "Curwen es muy querido", "Yo también quería una fotito con Curwen".

Notas relacionadas
Curwen denuncia que miembros de la PNP buscarían cerrar su cuenta de YouTube tras pedir reforma policial

Curwen denuncia que miembros de la PNP buscarían cerrar su cuenta de YouTube tras pedir reforma policial

LEER MÁS
Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores: "Con razón este país esta cagad*"

Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores: "Con razón este país esta cagad*"

LEER MÁS
José Rodríguez, 'Pelao', asegura que youtuber Curwen gana más gracias a 'Habla Good': "No lo va a aceptar"

José Rodríguez, 'Pelao', asegura que youtuber Curwen gana más gracias a 'Habla Good': "No lo va a aceptar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Carlos Orozco encontró al amor de su vida? Conoce a Mane Acosta, la actriz peruana que 'conquistó' al fundador de la Roro Network

¿Carlos Orozco encontró al amor de su vida? Conoce a Mane Acosta, la actriz peruana que 'conquistó' al fundador de la Roro Network

LEER MÁS
Fernando Llanos rechaza, por ahora, aspiraciones políticas y lanza fuerte afirmación: "No hay espacio para gente decente"

Fernando Llanos rechaza, por ahora, aspiraciones políticas y lanza fuerte afirmación: "No hay espacio para gente decente"

LEER MÁS
Streamer Diealis se quiebra al hallar a extrabajadora entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: "Esperaba que venga, joven"

Streamer Diealis se quiebra al hallar a extrabajadora entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: "Esperaba que venga, joven"

LEER MÁS
Curwen le responde a José Rodríguez, 'Pelao', y lo cuestiona por borrar video de Antauro: “Terrible lo que va a pasar”

Curwen le responde a José Rodríguez, 'Pelao', y lo cuestiona por borrar video de Antauro: “Terrible lo que va a pasar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

Streamers

¿Carlos Orozco encontró al amor de su vida? Conoce a Mane Acosta, la actriz peruana que 'conquistó' al fundador de la Roro Network

Fernando Llanos rechaza, por ahora, aspiraciones políticas y lanza fuerte afirmación: "No hay espacio para gente decente"

Streamer Diealis se quiebra al hallar a extrabajadora entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: "Esperaba que venga, joven"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025