Curwen regala churros a los que asistieron a la marcha del 15 de octubre: ''Yo pago todo''

Durante la marcha nacional del 15 de octubre en Lima, una inesperada escena llamó la atención de las y los manifestantes, así como en las redes sociales. El popular creador de contenido Curwen, conocido por su estilo polémico en debates y humor, decidió regalar churros a las personas que asistieron a la movilización, mientras se encontraba en el corazón del Centro de Lima.

Los asistentes a la movilización compartieron videos del momento en que Curwen ofreció el tradicional postre peruano a las personas manifestantes. Muchas personas destacaron su buena disposición y sentido del humor en medio del ambiente tenso de la jornada.

La predisposición de Curwen para ofrecer churros a los protestantes

Pese a la difícil situación que vive el país por la inseguridad ciudadana y la inestabilidad política, Curwen había manifestado en reiteradas ocasiones su intención de formar parte de la movilización. Al mismo tiempo, mientras se encontraba en las calles del Centro de Lima, Curwen invitó churros a quienes asistieron a la gran marcha nacional: “Ahí hay un churrito, aprovechen. Todo gratuito. Yo pago todo”, expresó al ofrecer el conocido postre peruano.

Este gesto fue bien recibido por las personas que asistieron a la gran marcha nacional y que, tras varias horas de caminata, aprovecharon el detalle para disfrutar de un momento de distracción. Muchos ciudadanos manifestantes destacaron la actitud positiva de Curwen, quien se mostró cercano y solidario con la ciudadanía que exige cambios en el país.

La presencia de varios personajes públicos a la marcha nacional

La participación de figuras públicas como Curwen generó diversas reacciones en línea: desde quienes celebraron su solidaridad hasta quienes lo consideraron un acto más de entretenimiento que de compromiso social. Sin embargo, su presencia volvió a evidenciar el poder de las y los influencers para conectar con la ciudadanía en momentos de alta coyuntura nacional.

El nombramiento de José Jerí como nuevo presidente del Perú generó un amplio descontento entre la población, que expresó su rechazo a través de manifestaciones y comentarios en redes sociales. Sumado a la inseguridad ciudadana y a las deficientes medidas para contrarrestar la crisis, muchas figuras públicas no desaprovecharon la oportunidad de estar presentes en la gran marcha nacional, que convocó a una multitud.

La reacción de los usuarios sobre la presencia de Curwen

El gesto de Curwen fue aplaudido por muchos usuarios en TikTok, quienes no dudaron en elogiar la disposición del streamer peruano. Entre los mensajes más llamativos se leyeron comentarios como: "Muy buen gesto y dicen que Curwen no va a las marchas", "Curwen apoyando la marcha", "Curwen es muy querido", "Yo también quería una fotito con Curwen".