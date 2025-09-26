Alcalde de Ate, Franco Vidal, sorprende al aceptar entrevista a Curwen, pero pone estricta condición
Franco Vidal, alcalde de Ate, anunció que aceptará una entrevista con Víctor Caballero, más conocido como Curwen, bajo la condición de que se hable sobre otras personas.
El alcalde de Ate, Franco Vidal, mencionó durante una de sus transmisiones en directo que aceptará una entrevista con el periodista y otora streamer peruano, Víctor Caballero, más conocido como Curwen, pero con una estricta condición para que asista a uno de sus conocidos programas. El burgomaestre explicó su punto de vista sobre la relación política y laboral que mantuvieron ambos personajes. Esta respuesta se dio luego de la invitación que le hizo Curwen para participar en su programa de YouTube, 'Brutalidad política'.
Asimismo, Vidal afirmó que nunca necesitó congraciarse con nadie para llegar al cargo que hoy ocupa. “He llegado a ser autoridad por mis propios medios, porque la gente votó por mí en Ate”, señaló.
¿Qué más dijo el Alcalde de Ate, Franco Vidal, sobre Curwen?
Durante su transmisión, Franco Vidal continuó refiriéndose a Curwen e incluyó también a Marco Sifuentes, periodista y presentador del programa de YouTube 'La Encerrona'.
Vidal resaltó que tanto Curwen como Sifuentes hablaban de él porque no lo conocían y no está interesado en hacerlo, señaló. Finalmente, expresó que se sentía tranquilo consigo mismo mientras cumpliera debidamente su gestión, de acuerdo con lo que la ciudadanía de Ate espera. “Yo cumplo con mis obras”, acotó.