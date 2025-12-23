Nicola Porcella anunció el lanzamiento de su nuevo canal digital, un proyecto en el que se está asociando con Zein y la productora de 'EEG' Pro TV. Todo ello se dio a conocer en televisión, despertando la curiosidad entre sus fanáticos, quienes ya están entusiasmados con las especulaciones sobre el tipo de contenido y personalidades que integrarán el espacio digital.

Nicolla Porcella integrará canal de YouTube en el 2026

El anuncio oficial tuvo lugar el lunes 22 de diciembre durante la emisión de 'Esto es Guerra', donde se compartió un adelanto del proyecto. Con esta iniciativa, la ex estrella de reality se suma a la tendencia de las celebridades de la televisión que están incorporándose a espacios digitales. "El regreso tenía que ser en con algo propio y con los mejores. Piensa en grande, cree en grande, actúa en grande y los resultados serán grandes, muy pronto el canal digital que cambiará todo", indicó en Instagram.

Hasta el momento, se confirmó la asociación con Zein, conocido en las redes sociales como Andynsane, a través de su canal de YouTube Zentral Studio. Cabe resaltar, que este último espacio digital ya cuenta con una programa de streaming 'Face o face', que se centra en entrevistar a personajes de las redes sociales.

Durante la promoción, Nicola Porcella expresó que está listo para crear "el mejor canal de YouTube", invitando a otros creadores y personalidades a unirse al proyecto. Con este anuncio, el 'novio de México' volverá a generar contenido en el Perú.

Zein anuncia hasta 3 nuevos programas en su canal de YouTube

Durante una entrevista en el programa 'Face to face', Zein reveló que el canal tendrá una amplia programación para el 2026 tras las buenas visualizaciones que está alcanzando el podcast de Carlitos TV. Comentó que realizó una fuerte inversión en equipos y producción. "Ya tengo gente firmada para los otros programas, dos programas y hasta tres, Zentral Studio va a crecer, con gente que ya está firmada y confirmada", detalló.