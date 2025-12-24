La creadora de contenido Zully anunció la realización de una chocolatada para este miércoles 24 de diciembre en el local El Huaralino, en el distrito de Los Olivos. La actividad se desarrollará en marco de las celebraciones por Navidad.

En los preparativos, la tiktoker transmitió en vivo a través de la plataforma de Kick mientras recorría el Centro de Lima comprando canastas, víveres y una gran cantidad de juguetes para los niños. Durante el directo, interactuó con sus seguidores y comentó en tiempo real los precios y cómo será la logística del evento.

Zully responde con ironía ante las críticas

Mientras armaba algunas de las canastas, Zully bromeó colocando un bidón de agua y un panetón, clip que se difundió y se viralizó en TikTok.

Más adelante, la joven se refirió al video que decía: "la canasta de Zully será de agua y panetón", en el que se le observa a ella y a su equipo colocando dichos productos en las canastas, lo que generó comentarios al tomarse la escena de forma literal.

Zully muestra el armado de canastas durante su transmisión en Kick.

En respuesta, la tiktoker ironizó frente a cámaras y tomó un juguete similar al que se volvió viral en los últimos días tras la queja de una vecina por la chocolatada del alcalde de Ate, e hizo un comentario sarcástico.

“Gente, para los niños solo se les va a regalar esto porque no hay presupuesto. (…) Si vienen temprano, se llevan para sus bebés. Solo les voy a regalar esto porque estoy un poco ajustada, pero lo importante es regalar. Así que vengan temprano a la chocolatada”, dijo entre risas.

Posteriormente, la streamer explicó que este tipo de situaciones se repite con frecuencia debido a la difusión de clips fuera de contexto, incluso cuando se trata de bromas.

“Te apuesto a que, si ahora me sacan un clip, la gente se lo cree. A mí, sin hacer nada malo, me funan todo el rato. A veces digo: ‘voy a llevar solo un pan chiquito para la chocolatada’ y se la creen. Es mentira”, señaló.

¿Quién es Zully y cómo alcanzó la popularidad en TikTok?

La tiktoker Zully tiene 20 años y cuenta con una amplia comunidad de seguidores. Desde hace varios años, inició como creadora de contenido en TikTok y hoy tiene un notable posicionamiento en la plataforma de Kick. Fue protagonista de varias polémicas.

Además, es una de las streamers peruanas mejores pagadas por su presentación en discotecas. De acuerdo a la agencia corporación Hola Lima, Zully cobra alrededor de S/9.000 por una hora de show.

