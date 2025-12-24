HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
Streamers

Tiktoker Zully bromea ante las críticas por su chocolatada navideña: “Regalaré esto porque no hay presupuesto”

Mientras realizaba compras, la tiktoker Zully respondió con ironía a los comentarios que cuestionaban los regalos de su chocolatada que se realizará en El Huaralino.

La joven mostró en Kick los preparativos para su evento navideño. Foto: Composición LR
La joven mostró en Kick los preparativos para su evento navideño. Foto: Composición LR

La creadora de contenido Zully anunció la realización de una chocolatada para este miércoles 24 de diciembre en el local El Huaralino, en el distrito de Los Olivos. La actividad se desarrollará en marco de las celebraciones por Navidad.

En los preparativos, la tiktoker transmitió en vivo a través de la plataforma de Kick mientras recorría el Centro de Lima comprando canastas, víveres y una gran cantidad de juguetes para los niños. Durante el directo, interactuó con sus seguidores y comentó en tiempo real los precios y cómo será la logística del evento.

PUEDES VER Tiktoker Zully cuenta la verdadera razón de su distanciamiento con Milenka Nolasco: "Estoy metida en mi negocio"

lr.pe

Zully responde con ironía ante las críticas

Mientras armaba algunas de las canastas, Zully bromeó colocando un bidón de agua y un panetón, clip que se difundió y se viralizó en TikTok.

Más adelante, la joven se refirió al video que decía: "la canasta de Zully será de agua y panetón", en el que se le observa a ella y a su equipo colocando dichos productos en las canastas, lo que generó comentarios al tomarse la escena de forma literal.

Zully muestra el armado de canastas durante su transmisión en Kick.

Zully muestra el armado de canastas durante su transmisión en Kick.

En respuesta, la tiktoker ironizó frente a cámaras y tomó un juguete similar al que se volvió viral en los últimos días tras la queja de una vecina por la chocolatada del alcalde de Ate, e hizo un comentario sarcástico.

“Gente, para los niños solo se les va a regalar esto porque no hay presupuesto. (…) Si vienen temprano, se llevan para sus bebés. Solo les voy a regalar esto porque estoy un poco ajustada, pero lo importante es regalar. Así que vengan temprano a la chocolatada”, dijo entre risas.

PUEDES VER Policía interviene a Cristorata mientras manejaba y le pide DNI, pero streamer sorprende: "No lo traje"

lr.pe

Posteriormente, la streamer explicó que este tipo de situaciones se repite con frecuencia debido a la difusión de clips fuera de contexto, incluso cuando se trata de bromas.

“Te apuesto a que, si ahora me sacan un clip, la gente se lo cree. A mí, sin hacer nada malo, me funan todo el rato. A veces digo: ‘voy a llevar solo un pan chiquito para la chocolatada’ y se la creen. Es mentira”, señaló.

¿Quién es Zully y cómo alcanzó la popularidad en TikTok?

La tiktoker Zully tiene 20 años y cuenta con una amplia comunidad de seguidores. Desde hace varios años, inició como creadora de contenido en TikTok y hoy tiene un notable posicionamiento en la plataforma de Kick. Fue protagonista de varias polémicas.

Además, es una de las streamers peruanas mejores pagadas por su presentación en discotecas. De acuerdo a la agencia corporación Hola Lima, Zully cobra alrededor de S/9.000 por una hora de show.

Notas relacionadas
Policía interviene a Cristorata mientras manejaba y le pide DNI, pero streamer sorprende: "No lo traje"

Policía interviene a Cristorata mientras manejaba y le pide DNI, pero streamer sorprende: "No lo traje"

LEER MÁS
Es falso que el streamer Sideral se burló o ninguneó a Pol Deportes: los videos fueron editados y sacados de contexto

Es falso que el streamer Sideral se burló o ninguneó a Pol Deportes: los videos fueron editados y sacados de contexto

LEER MÁS
Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"

Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio":

Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio":

LEER MÁS
Curwen revela que venderá su canal de YouTube: “Me he propuesto para este año 2026”

Curwen revela que venderá su canal de YouTube: “Me he propuesto para este año 2026”

LEER MÁS
Ric La Torre anuncia su sorpresiva salida de Ouke tras más de un año y medio como panelista: "Ya era momento de crecer"

Ric La Torre anuncia su sorpresiva salida de Ouke tras más de un año y medio como panelista: "Ya era momento de crecer"

LEER MÁS
Tiktoker Cañita inaugura restaurante de alta cocina en Barranco: "Es un proyecto hecho con mucho esfuerzo"

Tiktoker Cañita inaugura restaurante de alta cocina en Barranco: "Es un proyecto hecho con mucho esfuerzo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Minedu publica cronograma oficial de la Matrícula 2026: fechas y modalidades en colegios públicos

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Streamers

Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio":

Curwen revela que venderá su canal de YouTube: “Me he propuesto para este año 2026”

Ric La Torre anuncia su sorpresiva salida de Ouke tras más de un año y medio como panelista: "Ya era momento de crecer"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025