Ric La Torre anuncia su sorpresiva salida de Ouke tras más de un año y medio como panelista: "Ya era momento de crecer"

El comunicador sorprendió al anunciar, a través de sus redes sociales, que dejará el programa de ‘streaming’ Ouke. Horas más tarde, en la emisión en vivo, reveló las razones de su salida.

Ric La Torre no continuará en ‘Ouke’, según anunció mediante una historia en su cuenta de Instagram
Ric La Torre no continuará en ‘Ouke’, según anunció mediante una historia en su cuenta de Instagram | Foto: riclatorrez/ Composición LR

Durante la última emisión de Ouke, el influencer Ric La Torre reveló que dejará el programa para asumir una nueva oportunidad profesional. Explicó que necesitaba cambiar su rutina y crear otro tipo de contenido, lo que lo llevó a aceptar una propuesta que considera una mejora para su carrera. “Surgió la oportunidad, salió la propuesta y me pareció atractiva en todo sentido, y es una mejora para mí”, afirmó durante la transmisión.

El comunicador aseguró que se va en los mejores términos y recibió palabras de apoyo de su compañero de panel, Daniel Marquina, quien le daría palabras de apoyo ante su decisión. “Lo que esperamos de él es que le vaya bien siempre, y si te va a ir bien, estamos contentos”, expresó. La salida de La Torre marca el cierre de una etapa de año y medio como panelista en el programa.

lr.pe

Ric La Torre y el sorpresivo anuncio en su cuenta de Instagram sobre su continuidad en Ouke

Antes de la transmisión en vivo, el influencer Ric La Torre compartió una historia en su cuenta de Instagram donde adelantaba su salida del programa. Aunque en ese momento no ofreció mayores detalles, sí anticipó que se despediría durante la emisión de ese día. En su publicación escribió: “Hoy es mi último programa como panelista en ‘Ouke’. Ha sido un año y medio de mucho aprendizaje, chacotas, chapas, funas, comentarios y mucho chisme, pero ya era momento de crecer”.

En ese mismo mensaje, La Torre se despidió con una frase cargada de humor, en el estilo característico del programa: “Nos vemos a las 12.00 p. m. para el respetivo ‘Adiós, adiós y que te vaya bien’”. Su anuncio generó múltiples reacciones entre los seguidores, quienes destacaron su paso por el programa y le desearon éxitos en esta nueva etapa.

