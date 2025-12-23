HOYSuscripcion LR Focus

Curwen revela que venderá su canal de YouTube: “Me he propuesto para este año 2026”

 Youtuber, quien también forma parte del podcast 'Habla Good', expresó que no le importaría que su canal se use para otros fines una vez vendido.

Canal de YouTube tiene más de 600.000 suscriptores.
Canal de YouTube tiene más de 600.000 suscriptores. | Foto: composición LR/ YouTube

Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, sorprendió a sus seguidores al asegurar que vendería su canal de YouTube 'El diario de Curwen'. Durante una transmisión de TikTok, el creador de contenido comentó que uno de sus objetivos para el 2026 sería un posible retiro del contenido digital. En la actualidad, integra el equipo del podcast 'Habla Good' y para el próximo año tiene programada su boda con Carla Campos-Salazar.

Curwen planea vender su canal de YouTube 'El diario de Curwen'

Recientemente, Curwen conversó con José Luis Rodríguez, 'Pelao', mediante una transmisión de TikTok. De esta forma, el youtuber volvió a manifestar su intención de vender su canal de YouTube 'El diario de Curwen'. Anteriormente, el creador de contenido comentó que estaba interesado en ofertarlo si es que le ofrecen una cifra importante e incluso dejaría el mundo digital. "Me he propuesto para este 2026, vender mi canal, lo que me quieran dar", indicó.

PUEDES VER: Ric La Torre anuncia su sorpresiva salida de Ouke tras más de un año y medio como panelista: "Ya era momento de crecer"

lr.pe

Al respecto, 'Pelao' cuestionó sobre qué decisión tomaría si le solicitaran vender el espacio, pero le piden continuar como conductor durante dos años. Frente a ese escenario, el youtuber Curwen aseguró que no tendría ningún inconveniente en aceptar dicha condición. "Normal me puedo quedar, tengo ningún problema, pero tendría que respetar la línea, tú no puedes decir nada lo que puedo decir y lo que no puedo decir", resaltó.

Sin embargo, no se negó a aceptar que el canal de YouTube sea usado para otros fines si logra venderlo completamente. "Si me pagas lo que pido, pon a quien quieras, no me interesa", resaltó.

PUEDES VER: Laura Spoya revela que aconsejó a Abneer registrar el nombre 'Good Time' ante Indecopi, pero excompañeros le ganaron el proceso: "Lo atrasaron"

lr.pe

Curwen se casará con Carla Campos-Salazar en el 2026

Curwen anunció que se casará con Carla Campos-Salazar el 17 de octubre del 2026 y, aunque mantiene varios detalles de su relación en reserva, se conoce que ambos se conocieron a través de TikTok. Con el paso del tiempo, la amistad fue fortaleciéndose hasta convertirse en una relación sentimental, la cual hoy da un nuevo paso con el anuncio de su compromiso.

