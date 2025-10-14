Artistas se suman a la marcha nacional: "Volvemos a las calles en defensa de la democracia"

Con pronunciamientos individuales y colectivos, los artistas han apoyado la marcha de este miércoles 15 y confirmaron su participación en rechazo al Congreso y al presidente interino José Jerí. “Ante un país gobernado por políticos con prontuario, desde la impunidad, con un presidente acusado de violencia sexual, congresistas que legislan a favor del crimen organizado, un pacto mafioso que ha convertido la política en un refugio para delincuentes, nos levantamos y decimos ¡basta!”, dice el grupo que representa a las actrices y actores peruanos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Los artistas han reaccionado a este post en redes sociales y convocaron a sus seguidores en el Palacio de Justicia a las 4 de la tarde de mañana. Tatiana Astengo, Ebelin Ortiz, Lucho Cáceres, Mayra Couto, Cindy Díaz, David Carrillo y Mónica Sánchez, entre otros, compartieron el pronunciamiento que ha sido firmado. “Este miércoles 15 de octubre volvemos a las calles en defensa de la libertad, la justicia, la seguridad y la democracia; sumándonos a quienes ya se vienen manifestando, a la Generación Z y a otros tantos que, a pesar del amedrentamiento por parte del estado, levantan su voz desde cualquier tribuna”.

TE RECOMENDAMOS REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En junio, el actual Congreso intentaba modificar la Ley del Artista y más de 800 intérpretes se agruparon por primera vez y protestaron contra "la vulneración constante de derechos" en el país. “Mal haríamos en tomar esta vulneración como un hecho aislado y no concatenarlo con lo que viene ocurriendo desde hace un tiempo en el país, que yo lo sintetizaría en que no estamos en un Estado de derecho", comentaba Lucho Cáceres. " Este Congreso no tiene legitimidad. Vienen constantemente ejerciendo abuso y autoritarismo".

Artistas protestaron contra el Congreso.

Ahora, desde la comunidad audiovisual, los colectivos y asociaciones de cineastas también se suman a la marcha. “Expresamos nuestra más profunda indignación por la situación del país, actualmente azotado por el desborde del crimen organizado, la corrupción de la fuerza policial y la alianza política mafiosa que ha torcido la política peruana y la gestión pública”, ha dicho la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI)".

Como se sabe, el gremio de cineastas ha protestado antes contra la actual ley de cine que afecta, principalmente, al cine regional. “La elección parlamentaria de José Jerí como presidente de la República representa una continuidad en las políticas de Dina Boluarte. Como congresista, ha respaldado, además de la 'ley anticine', las leyes que benefician al crimen organizado y la impunidad de delitos cometidos por partidos políticos. También recaen sobre él serios cuestionamientos por desbalance patrimonial y el involucramiento en un caso de abuso sexual archivado por un fiscal funcional al pacto de gobierno”.

En ese sentido, APRECI apoya la convocatoria de hoy. “Para frenar el desmantelamiento de las instituciones que el pacto mafioso quiere sostener con Jerí a la cabeza”.