Streamer Sacha explota contra joven por arrojarle champagne durante premiación: "No seas h*****"

En una transmisión por Kick realizada el viernes 22 de agosto, el streamer Sachauzumaki, también conocido como 'Sacha', asistió a lo que él llamó una "carrera oficial de karts". El evento tuvo lugar en 'Eurokars', donde compitió junto a otro participante, con quien inicialmente mantuvo un trato cordial. Aunque el joven lo derrotó sin dificultad, el streamer se mostró en todo momento amable y de buen ánimo.

En la etapa de premiación, la empresa dueña del circuito organizó un acto simbólico en el que el joven recibió un trofeo y una botella de champagne, mientras que 'Sacha' solo recibió un trofeo. Al recibir la botella, el ganador preguntó si debía abrirla y, tras hacerlo, comenzó a celebrar. De manera sorpresiva, lanzó el contenido hacia 'Sacha', quien intentó cubrirse con el trofeo que tenía en la mano mientras reclamaba: "No seas h*****, ¿qué tienes?. De inmediato, el joven se disculpó diciendo: "Perdón, pensé que era así".

Pese a las disculpas, el streamer continuó molesto. Al bajar de la grada exigió al joven que lo limpiara, mientras este reiteraba que pensaba que ese gesto era habitual en las carreras. Finalmente, al retirar 'Sacha' siguió ofuscado, lanzó insultos y pidió que apagaran la cámara.

¿Quién es el streamer 'Sacha'?

Carlos César, conocido en redes sociales como 'Sacha', es un streamer que transmite principalmente en Kick bajo el usuario sachauzumaki. Destaca por su humor irreverente en transmisiones en vivo, ya sea en la calle o mientras juega títulos como Roblox, Minecraft o Fall Guys. Este mes anunció la compra de su primer auto de lujo, un Changan Deepsal S07, logro que atribuyó al apoyo de sus seguidores y a los ingresos generados en la plataforma.

¿Por qué Kick es tan popular entre los streamers peruanos?

Actualmente, Kick ha ganado gran popularidad en Perú y en otros países de Latinoamérica, principalmente por su modelo de reparto de ingresos. La plataforma entrega a los creadores el 95% de lo recaudado por suscripciones y retiene solo el 5%, mientras que Twitch aplica una división 50/50 y YouTube otorga hasta un 70%. Además, Kick complementa sus beneficios con pagos por donaciones y un programa de incentivos.

No obstante, en fechas recientes varios creadores de contenido manifestaron su descontento debido a un cambio en la política de ganancias