El streamer español, Ibai Llanos, ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez no por el evento de la Velada del Año V, ni por sus streams o alguna entrevista. Su sorprendente cambio físico, en el que bajó 50 kilos, ha sido tema de debate en las redes sociales

Fue en junio de 2024, cuando el vasco se animó a dar un cambio radical para mejorar su aspecto y salud. Desde entonces ha sido víctima de recurrentes edits y memes que lo presentan como una persona enferma. Por lo que el youtuber ha pedido a sus seguidores parar con dichos montajes.

Ibai Llanos pide parar con los edits sobre su cambio físico

Tras decidir bajar de peso, el youtuber español ha sido víctima de diferentes modificaciones en su cuerpo. Sin embargo, tras la presentación de la Velada del Año V, distintos seguidores del vasco, lo presentaban como una persona esquelética.

Por ello, no ha dudado en pedir que cesen los posteos, desde el buen humor que destila el streamer oriundo de Bilbao. Quien señala que algunas de estas imágenes son tremendamente exagerados.

"Por favor, los edits del cambio físico tienen que parar ya. ¿Qué es esto? Mi madre está preocupada", detalló.

A la par, fue compartiendo los memes publicados en las redes sociales. "¿Qué es esto?", se le vio decir, mientras de fondo pasaban imágenes claramente editadas donde se le veía esquelético.

"Mi madre todos los días me habla por WhatsApp y me dice '¿hijo, estás bien? ¿Qué has hecho dieta keto o la dieta Keta? ¡Tenéis que parar!", acotó.

“Señores, que a día de hoy sigo pesando 96 kilos, yo tengo aún mis lorzas y mis tetas”, continúa. “Si tú llevas sin verme años, piensas ‘¿Qué le ha pasado a este tío?’. Claro que me notas cambiado, he perdido desde mi peor peso 70 kilos. Este tío -señalando a Auronplay- pesa 70 kilos, yo me he quitado esto, me he quitado un Auronplay de mi cuerpo“.

Ibai Llanos cumplió su promesa de bajar de peso

A pesar de diversos intentos en vano, el youtuber español, en 2024, decidió iniciar con la dieta para bajar de peso. Además, el vaco fue publicando, más que su dieta, muchas de las rutinas de ejercicios que ha ido consiguiendo, lo que deja claro que lo consiguió con sacrificio.

"Yo esto lo hice por un cambio de salud más que por un cambio estético. Si quisiera un cambio estético, pues me operaría la cara y me podría pelo, pero no lo he hecho ni lo voy a hacer", señaló.

En su publicación, reconoce que las personas pueden impactarse si no ha seguido su evolución diaria, pero que, en cualquier caso, eso no justifica los memes que inundan las redes sociales.

"Sé que a muchos de vosotros que habéis seguido mi cambio físico día a día el cambio no os impacta tanto, porque habéis visto todos mis entrenamientos, todo mi esfuerzo, toda mi alimentación", acotó.

Por último, el español concluyó: "Yo sé que el cambio es muy drástico, pero necesito que paren con este hostigamiento".