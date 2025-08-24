Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

Durante una visita a obras en su distrito, el alcalde escuchó al muchacho pedir ayuda para pagar su universidad. Sin embargo, Vidal cuestionó su necesidad después de observar el costoso teléfono del joven. | Foto: composición LR/ TikTok / @patadas-clips

Durante una visita a obras en su distrito, el alcalde escuchó al muchacho pedir ayuda para pagar su universidad. Sin embargo, Vidal cuestionó su necesidad después de observar el costoso teléfono del joven. | Foto: composición LR/ TikTok / @patadas-clips

Un video compartido en la red social TikTok, mostró el preciso instante en que un joven se acercó para pedirle apoyo para sus estudios al alcalde de Ate, Franco Vidal. Sin embargo, no contó que tomarse una foto con un celular de alta gama pondría en duda sus palabras de necesidad y generó el rechazo del burgomaestre ateño.

La autoridad municipal visitaba las obras en una de las calles de su distrito, cuando un joven le pidió una fotografía para el recuerdo. Vidal accedió, pero al tomarse la instantánea, el muchacho le mencionó que necesitaba dinero para pagar sus estudios.

PUEDES VER: Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 y pedirá a sus congresistas que usen Kick

“Necesito tu voluntad”, dijo el joven a Franco Vidal

“Te pido un apoyo para mis estudios. Quiero para pagar mi universidad. Necesito tu voluntad”, se le oyó decir al joven. Sin embargo, el alcalde le pidió que ‘farmee’ — trabajar. “Pero farmea, yo pago la matrícula de tu universidad, la pensión. O sea, tú esperas que yo saque plata y te entregue ahorita 1.000 soles”, manifestó Vidal.

Segundos después le pidió que le mostrara su celular, y el burgomaestre se quedó sorprendido al ver el modelo y la gama del aparato móvil del joven. “Oye hermano, mira, tienes tremendo fono. No me loquees, pues”, contestó.

Un video viral en TikTok mostró al alcalde de Ate, Franco Vidal, rechazando la solicitud de un joven por apoyo económico para sus estudios tras ver su celular de alta gama. Foto: composición LR/ TikTok / @patadas-clips

El alcalde se retiró del lugar y dejó al muchacho sin brindarle el apoyo que necesitaba, puesto que no consideró oportuno, ya que portaba un celular en excelente estado y costoso.

¿Quién es Franco Vidal?

Franco Vidal Morales, con apenas 27 años de edad se convirtió en el alcalde virtual del distrito de Ate. Es bachiller y titulado en la carrera de Derecho por la Universidad de San Martín de Porres (USMP).

En 2020, trabajó como asesor legal en el despacho del congresista Walter Rivera. Además, se ha desempeñado como investigador, especialista en técnicas de litigación oral y escritor de diversos artículos de Derecho.