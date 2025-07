Tras tres asaltos de boxeo, Abby venció a RoRo y se coronó como la ganadora de la cuarta pelea en La Velada del Año 5. El combate fue uno de los más esperados y comentados de la noche, sobre todo por el polémico resultado de los jueces, lo que generó tanto abucheos dentro del estadio español, así como fuertes reacciones en redes sociales. Ahora, la popular influencer rompió su silencio y, mediante su cuenta de TikTok compartió su opinión sobre lo ocurrido en el ring con la streamer.

Asimismo, sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que volver a ser enyesada de la pierna izquierda, tras fracturarse el quinto metatarsiano durante su combate con Abby. A pesar de esta lesión, RoRo aseguró que ahora se tomará un tiempo para recuperarse y agradeció al público que la acompañó durante los 4 meses de entrenamiento.

RoRo se pronuncia tras pelea con Abby en la Velada del Año 5

Lejos de minimizar la victoria de la streamer Abby, RoRo agradeció a sus seguidores por la gran acogida que tuvo durante su combate en La Velada del Año. Asimismo, explicó que, aunque no era el resultado que esperaba conseguir, se siente cómoda y alegre por llegar hasta el ring, pues como se recuerda, la joven empresaria sufrió una lesión en la pierna izquierda meses antes del combate de boxeo.

"Ayer fue la Velada del Año y la verdad es que estoy contentísima. Estaba muy preparada y lista para cualquier cosa. El resultado no es lo que esperábamos, pero me he llevado todo vuestro cariño y eso es lo único que me importa (...) Tenía miedo de haberos defraudado, pero al final sois vosotros los que no me habeis defraudado a mí", comentó.

Por otro lado, explicó que deberá guardar reposo y descansar pues, durante el primer round, se dobló el pie izquierdo y se volvió a fracturar el quinto metatarsiano. Sin embargo, revela sentirse orgullosa de sí misma por haber logrado terminar el combate.

"En el primer round me tropecé y me volví a fracturar el quinto metatarsiano, y aun así estoy muy orgullosa por haber ajustado 2 rounds más. Solo quiero agradecerlos todo lo que habéis hecho por mí", explicó.