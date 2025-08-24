Alcalde de Ate regala costoso perfume de Carolina Herrera a Zully por su cumpleaños. “Hay que ser detallista”

‘Zully’, celebró sus 20 años con una fiesta en Chorrillos, acompañada de amigos, como el alcalde de Ate, Franco Vidal. | Foto: composición LR/ TikTok / @clips25xd

El último 21 de agosto, Abigail Sulamita Salazar, más conocida en el mundo de los streamers y las redes sociales como ‘Zully’, celebró a lo grande sus 20 años en un local de Chorrillos.

Orquesta de música, una enorme torta de cuatro pisos y muchos invitados formaron parte de la gran fiesta a la que no pudo faltar el alcalde de Ate, Franco Vidal. El burgomaestre sorprendió a sus seguidores y a la popular creadora de contenido con un regalo que reveló a través de Kick.

Franco Vidal sorprendió a Zully con costoso regalo

Antes de asistir al agasajo, Franco Vidal mostró una bolsa de color rojo con un perfume de la conocida y costosa marca Carolina Herrera que obsequiaría a la influencer por su cumpleaños. “Siempre uno tiene que ser detallista y un buen amigo. Mi amiga Zully, tengo una sorpresa para ella”, afirmó la autoridad ateña en los primeros segundos de su clip.

Una vez, presente en la celebración, Vidal acudió con unos lentes negros y no dudó en decirle que sentía mucha admiración hacia ella. Tras una pomposa fiesta y en la tranquilidad de su hogar, la tiktoker comenzó a abrir sus obsequios y vio el costoso perfume que le había regalado el abogado y alcalde de Ate.

“Uy, el alcalde, también me dijo que está soltero”, dijo en un primer momento la creadora de contenidos y luego manifestó que lo llamaría “Código tumbarrejas. Gracias Vidal por el regalito”.

El video, como era de esperarse, generó una ola de comentarios, entre los que sobresalieron el nuevo apelativo de la autoridad edil o su estado civil. “Buen código tumba rejas”, “Zully hoy el alcalde también me ha dicho que está soltero”.

¿Quién es Zully, la streamer que ha ganado popularidad en poco tiempo?

Zully, es una joven creadora de contenido peruana que ha alcanzado una notable popularidad en TikTok. Con casi tres millones de seguidores en esta red social, ha logrado posicionarse como una de las influencers más populares del país. Su presencia no se limita solo a TikTok, ya que también cuenta con una significativa cantidad de seguidores en Instagram.