Tras el éxito de La Velada del Año 5, el streamer español Ibai Llanos anunció a través de sus redes sociales La Velada del Año 6 para 2026. Aunque aún no se han confirmado luchadores, Llanos ha compartido las primeras declaraciones de otros streamers que mostraron su interés de participar, como Rubén Doblas Gundersen, conocido en redes sociales como ElRubius.

Durante una transmisión en Twitch, Rubén expresó su interés en participar en La Velada del Año 6, pero bajo ciertas condiciones: "Si Ibai consigue que xQc quiera pelear, yo me apunto. Me apunto al 100%. xQc, Mr. Beast o el propio Ibai, si alguno de esos tres quiere subirse al ring conmigo, aquí estoy. ¡Call me, baby!".

¿Qué otros streamers han mostrado su predisposición de participar en La Velada del Año 6?

En un video difundido a través de las redes sociales de Ibai, anunció la realización de La Velada del Año 6: "La Velada del Año V ha sido una auténtica locura que ha roto todos los récord, pero, ¿sois conscientes de lo que puede llegar a ser La Velada del Año VI?". Luego, en el video se muestran algunos breves fragmentos en los que Illo Juan desafía a Xokas, El Rubius reta a tres oponentes y Juan Guarnizo invita a AuronPlay a participar en una pelea con él.

Con estas propuestas de pelea, La Velada del Año 6 genera grandes expectativas entre los seguidores del streaming en español, ya que, de confirmarse los combates, contará con algunos de los creadores de contenido más populares de todo la comunidad hispanohablante.