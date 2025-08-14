HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Caída de Twitter: usuarios reportaron fallas en X, la red social de Elon Musk

No fue tu conexión a Internet. Miles de usuarios en X, antes conocido como Twitter, ha reportado dificultades para acceder a esta popular red social.

Caída de Twitter: usuarios reportaron fallas en X, la red social de Elon Musk | Foto: Composición LR/ Difusión

La popular red social X, antes conocida como Twitter, sufrió fallas técnicas, hoy jueves 14 de agosto. Miles de usuarios han reportado dificultades para acceder a sus cuentas, lo que los impide visualizar contenidos o realizar publicaciones. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las razones que causaron esta interrupción global en esta app de Elon Musk.

Según reportes en Downdetector, la caída en X comenzó cerca de las 9:40 a.m. (hora peruana). Además de Perú, internautas en Estados Unidos, Ecuador y otros países del mundo vienen experimentado problema con esta red social. Como se observa en la gráfica, el pico más alto continúa a estas horas, por lo que algunos usuarios podrían seguir experimentando inconvenientes para ingresar.

Reporte de caída de Twitter, hoy jueves 14 de agosto. Foto: captura/Downdetector

¿Cómo afecta la caída de X a los usuarios?

Las fallas presentadas en X puede generar que cientos de usuarios no logren acceder a esta red social, ya sea desde sus computadoras, tablets o celulares. Además, esto caída afectaría la visualización de publicaciones. En su lugar, aparecería un mensaje de error: "Algo salió mal. Intenta recargar".

