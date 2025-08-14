Durante su 'casting', Nelly confundió a 'Cachín' con Carlos Carlín, lo que 'indignó' al actor | Foto: Composición LR / Latina

Durante su 'casting', Nelly confundió a 'Cachín' con Carlos Carlín, lo que 'indignó' al actor | Foto: Composición LR / Latina

Durante la última emisión de ‘Yo soy’, la influencer gastronómica, Nelly Rossinelli, cometió una notoria equivocación al saludar a los jurados del programa. Como parte del estreno de su nuevo programa, la querida jurada de ‘El Gran Chef Famosos’ llegó al estudio a pasar ‘su casting’, donde imitó a Maricarmen Marín.

Sin embargo, al momento de entrar saludó a Jely Reátegui y a Ricardo Morán, con quienes compartió espacio durante la emisión del reality de cocina. Sin embargo, al referirse a Carlos Alcántara lo llamó Carlín, confundiéndolo con su antiguo compañero de reparto en ‘Pataclaun’. El actor se ‘indignó’ y le reclamó a la actriz por saludarla después del error. ‘Qué, Jely, ¿Asa va a ser? Me dice Carlín ¿y tú la saludas?’ dijo el jurado en un momento que quedó como un divertido ‘blooper’ que salió al aire.

¿Cómo confundió Nelly Rosinelli a Carlos Alcántara?

Al programa que salió el pasado 13 de agosto llegó Nelly Rossinelli. La popular ‘mamá de los pericotitos’ se encuentra promocionando su nuevo programa ‘¿Cuál es tu pedido?’, por lo que visita distintos programas de Latina. En ‘Yo Soy’, a la influencer le tocó pasar un ‘casting’ frente a los jurados.

Sin embargo, al entrar, en vez de saludar a Carlos Alcántara con su alias de ‘Cachín’, se confundió y le dijo Carlín, apellido de uno de sus compañeros de elenco de ‘Plataclaun’. El actor se levantó de su silla ‘indignado’ y reclamó la ‘falta de respeto’. En el escenario, Nelly pedía disculpas y explicaba que la confusión se dio producto de los nervios del momento. Así, saludó a Jely Reátegui, con quien forjó un vínculo especial tras compartir pantalla en ‘El Gran Chef Famosos’.

Pese al incómodo momento, Carlos Alcántara entendió que se trató de un error sin malas intenciones, por lo que se burló del hecho ‘reclamándole’ a Jely Reátegui por abrazarla pese a ‘la falta de respeto’ que cometió. Incluso le devolvió la broma llamándola Teresa Ocampo. Así, la ‘audición’ de Nelly continuó su curso.

¿Cuál fue la imitación de Nelly Rosinelli en 'Yo soy'?

Luego de anunciar su nuevo programa, Nelly sorprendió a los jurados con una canción que había preparado para la ocasión. Así, inició su divertida presentación, imitando a la cantante Maricarmen Marín con ‘Agua de veneno’, un tema de su época en ‘Agua Bella’. Fue acompañada por Franco Cabrera y Diana Sánchez, antiguos competidores de ‘El Gran Chef’.

El talento de Nelly Rossinelli sin duda es la gastronomía, ya que no logró pasar ‘su casting’ para competir en las galas de ‘Yo soy’. “No cantas como cocinas”, le dijo Ricardo Morán. Sorpresivamente, Jely Reátegui fue la única jurada que le dio el esperado sí para pasar a la siguiente ronda, pero desde los hornos y los ingredientes de su nuevo programa.