HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de Facebook
Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     
Tecnología

Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

No es tu internet. Muchos usuarios de Facebook están teniendo problemas para ingresar a la plataforma y ver las publicaciones que han realizado sus amigos y páginas que siguen.

No se saben las causas que provocaron la caída de Facebook.
No se saben las causas que provocaron la caída de Facebook. | Foto: ITechpost

Facebook, la red social de Mark Zuckerberg, está experimentando problemas técnicos que afectan a miles de usuarios en Perú y otras partes del mundo. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron estas fallas; sin embargo, lo más probable es que los desarrolladores de la plataforma estén trabajando en una solución.

Según detalla Downdetector, la caída de Facebook empezó alrededor de las 3:40 p. m. (hora peruana). No obstante, se registraron problemas menores desde varias horas antes. Aunque la cantidad de reportes no alcanza niveles tan altos, como en otras ocasiones, las fallas afectan a los usuarios que acceden desde sus celulares y computadoras.

Situación actual de Facebook. Foto: Captura de Downdetector

Situación actual de Facebook. Foto: Captura de Downdetector

PUEDES VER: ¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

lr.pe

¿Facebook ha emitido algún comunicado?

Cuando Facebook experimenta una caída global, Meta suele utilizar sus redes sociales oficiales para pronunciarse y pedir tranquilidad a los miles de usuarios afectados. Sin embargo, en esta ocasión, la compañía fundada por Mark Zuckerberg todavía no ha emitido ningún tipo de comunicado sobre los problemas actuales.

Si las fallas no son tan graves, la empresa estadounidense suele enfocarse en resolver los problemas sin emitir avisos oficiales. Lo que si es poco probable es que Meta brinde detalles técnicos sobre el motivo de la caída de Facebook. Usualmente, se limita a atribuirla a trabajos de mantenimiento u otras causas similares.

PUEDES VER: Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a empleados de OpenAI: no quiere que Meta se los robe

lr.pe

¿Cómo han reaccionado los usuarios de Facebook?

Luego de experimentar problemas en la plataforma de Mark Zuckerberg, muchos usuarios recurrieron a otras redes sociales (entre ellas X) para confirmar sus sospechas. Algunas personas incluso preguntaron a Grok, la inteligencia artificial propiedad de Elon Musk, si Facebook había sufrido una caída, y la respuesta fue afirmativa.

Si bien algunos usuarios de Facebook se mostraron molestos por la caída mundial de la plataforma, la mayoría de personas tomó el asunto con bastante humor. Muchos compartieron memes, videos y mensajes ocurrentes y el blanco principal de las bromas fue Mark Zuckerberg, a quien acusaban de haber desconectado algún cable importante.

Usuarios de Facebook expresaron su malestar en X.

Usuarios de Facebook expresaron su malestar en X.

Muchos usuarios tomaron con humor la caída de Facebook. Foto: Captura

Muchos usuarios tomaron con humor la caída de Facebook. Foto: Captura

Muchos usuarios tomaron con humor la caída de Facebook. Foto: Captura

Muchos usuarios tomaron con humor la caída de Facebook. Foto: Captura

Usuarios buscaban despejar sus dudas preguntándole a la IA de X. Foto: Captura

Usuarios buscaban despejar sus dudas preguntándole a la IA de X. Foto: Captura

PUEDES VER: ¿Tienes una hoja escrita a mano? Así podrás pasarla a Word en segundos, sin que debas tipearla

lr.pe

Facebook habría solucionado el problema

Facebook habría solucionado sus problemas. Foto: captura de Downdetector

Facebook habría solucionado sus problemas. Foto: captura de Downdetector

Ampliaremos en breve...

Notas relacionadas
Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a empleados de OpenAI: no quiere que Meta se los robe

Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a empleados de OpenAI: no quiere que Meta se los robe

LEER MÁS
¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

LEER MÁS
¿Tienes una hoja escrita a mano? Así podrás pasarla a Word en segundos, sin que debas tipearla

¿Tienes una hoja escrita a mano? Así podrás pasarla a Word en segundos, sin que debas tipearla

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Tienes una hoja escrita a mano? Así podrás pasarla a Word en segundos, sin que debas tipearla

¿Tienes una hoja escrita a mano? Así podrás pasarla a Word en segundos, sin que debas tipearla

LEER MÁS
YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

LEER MÁS
¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

LEER MÁS
¿Cuál es el significado de la expresión ’UwU’ que miles usan en Facebook o WhatsApp?

¿Cuál es el significado de la expresión ’UwU’ que miles usan en Facebook o WhatsApp?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo deuda en mi operador de celular?

¿Cómo saber si tengo deuda en mi operador de celular?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Tecnología

Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a empleados de OpenAI: no quiere que Meta se los robe

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

¿Tienes una hoja escrita a mano? Así podrás pasarla a Word en segundos, sin que debas tipearla

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota