Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

No se saben las causas que provocaron la caída de Facebook. | Foto: ITechpost

Facebook, la red social de Mark Zuckerberg, está experimentando problemas técnicos que afectan a miles de usuarios en Perú y otras partes del mundo. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron estas fallas; sin embargo, lo más probable es que los desarrolladores de la plataforma estén trabajando en una solución.

Según detalla Downdetector, la caída de Facebook empezó alrededor de las 3:40 p. m. (hora peruana). No obstante, se registraron problemas menores desde varias horas antes. Aunque la cantidad de reportes no alcanza niveles tan altos, como en otras ocasiones, las fallas afectan a los usuarios que acceden desde sus celulares y computadoras.

Situación actual de Facebook. Foto: Captura de Downdetector

¿Facebook ha emitido algún comunicado?

Cuando Facebook experimenta una caída global, Meta suele utilizar sus redes sociales oficiales para pronunciarse y pedir tranquilidad a los miles de usuarios afectados. Sin embargo, en esta ocasión, la compañía fundada por Mark Zuckerberg todavía no ha emitido ningún tipo de comunicado sobre los problemas actuales.

Si las fallas no son tan graves, la empresa estadounidense suele enfocarse en resolver los problemas sin emitir avisos oficiales. Lo que si es poco probable es que Meta brinde detalles técnicos sobre el motivo de la caída de Facebook. Usualmente, se limita a atribuirla a trabajos de mantenimiento u otras causas similares.

¿Cómo han reaccionado los usuarios de Facebook?

Luego de experimentar problemas en la plataforma de Mark Zuckerberg, muchos usuarios recurrieron a otras redes sociales (entre ellas X) para confirmar sus sospechas. Algunas personas incluso preguntaron a Grok, la inteligencia artificial propiedad de Elon Musk, si Facebook había sufrido una caída, y la respuesta fue afirmativa.

Si bien algunos usuarios de Facebook se mostraron molestos por la caída mundial de la plataforma, la mayoría de personas tomó el asunto con bastante humor. Muchos compartieron memes, videos y mensajes ocurrentes y el blanco principal de las bromas fue Mark Zuckerberg, a quien acusaban de haber desconectado algún cable importante.

Usuarios de Facebook expresaron su malestar en X.

Muchos usuarios tomaron con humor la caída de Facebook. Foto: Captura

Usuarios buscaban despejar sus dudas preguntándole a la IA de X. Foto: Captura

Facebook habría solucionado el problema

Facebook habría solucionado sus problemas. Foto: captura de Downdetector

Ampliaremos en breve...