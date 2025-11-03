HOYSuscripcion LR Focus

Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México
Sociedad

Universidades pueden anular título universitario que usó tesis con plagio: ¿cuánto es el tiempo límite, según el Código Civil?

El fraude en la elaboración del trabajo de investigación también se castiga con cárcel. Según el Código Penal, la sanción puede ascender hasta 8 años de prisión efectiva.

La universidad debe solicitar la nulidad del título universitario a la Sunedu en caso de que la tesis presente plagio.
La universidad debe solicitar la nulidad del título universitario a la Sunedu en caso de que la tesis presente plagio. | Foto: IA

La tesis es un requisito esencial para obtener el título profesional en Perú y exige un trabajo académico sofisticado. Sin embargo, se sabe que muchos aspirantes utilizan malas prácticas para recibir el grado de licenciatura. Entre ellas, algunos egresados deciden comprar el texto de investigación ya redactado, lo que representa un plagio.

Así, La República consultó con un experto para abordar en profundidad el fraude académico y el tiempo límite que tienen las universidades para anular el título. Además, la legislación peruana castiga con hasta ocho años de cárcel, que depende de los agravantes que identifique el juez.

Tiempo límite para anular título profesional por plagio en Perú

El artículo 2001 del Código Civil peruano, llamado Plazos de prescripción, establece que se tiene hasta 10 años para solicitar la nulidad del título profesional, debido a que la emisión del título profesional por parte de la universidad se califica como un acto jurídico en supuesto de error.

Este concepto significa que la universidad emitió el grado académico con la creencia de que la tesis fue realizada por el aspirante. Sin embargo, como el trabajo académico fue realizado por un tercero, la casa de estudios actuó con una apreciación errónea de la situación y tiene la oportunidad de enmendarse dejando sin efecto el título.

La institución deberá informar sobre el fraude a las autoridades porque representa un delito, así como puede tomar medidas adicionales según su reglamento interno. "Pondremos los hechos en conocimiento del Ministerio Público para que se siga de acuerdo con la ley", comentó Luis García Westphalen, responsable de investigación de Derecho de la Universidad Científica del Sur, en una entrevista a este medio.

El plagio se castiga con hasta 8 años en prisión

El artículo 219 del Código Penal peruano señala una sentencia de entre tres y seis años para el delito de plagio. Este consiste en que una persona se atribuye la autoría de una obra que, en realidad, copió o reprodujo, ya sea parcial o completamente. Si el juez dictamina una condena menor de cinco años, se ordena una pena de libertad suspendida y esta no requiere que el culpable vaya a la cárcel. En este caso, se tomarán medidas como restricciones de libertad.

Por otro lado, está el delito de plagio con agravante, lo que eleva la sentencia entre cinco y ocho años, según el artículo 220. Por ejemplo, si la persona obtiene un beneficio económico gracias al título profesional que obtuvo. "Siempre que el egresado se titule, ejerza y reciba honorarios por el ejercicio de esa profesión que obtuvo con el plagio, entonces estamos ante el delito de plagio agravado por el beneficio económico", sostuvo García Westphalen.

¿Quién puede denunciar el plagio de tesis en Perú?

El especialista subrayó que cualquier ciudadano puede denunciar el delito de plagio. "Ni siquiera se necesita ser agraviado para hacer una denuncia. La propia universidad lo haría probablemente a través de su secretaría general ante el Ministerio Público", indicó el abogado. De esta manera, el fiscal realizará la investigación correspondiente para determinar si hay indicios suficientes e iniciar el proceso.

El caso se mandará a un juzgado penal del Poder Judicial, que determinará la magnitud del delito. A su vez, en caso de ser declarado culpable, el acto de plagio quedará certificado en los antecedentes penales de la persona, lo que se evidenciará, por ejemplo, cuando postule a convocatorias de trabajo.

