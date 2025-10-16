Sunat lanza 40 vacantes para capacitar a universitarios con S/1200 de apoyo mensual y posibilidad de trabajar en la entidad: conoce cómo postular

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) anunció su Programa de Extensión Universitaria (PEU) 2025, dirigido a estudiantes universitarios que cursan los últimos ciclos de sus carreras. Esta iniciativa ofrecerá capacitación en materias tributarias, aduaneras y de gestión pública. La convocatoria estará abierta del 22 al 24 de octubre y contará con 40 vacantes. El programa se desarrollará de manera presencial.

La capacitación tendrá una duración de 30 horas semanales, de lunes a viernes, y los participantes recibirán una subvención económica mensual de S/ 1.200. Además, quienes egresen del programa accederán directamente a la bolsa de trabajo de la Sunat. Es importante señalar que solo podrán postular los estudiantes universitarios de determinadas carreras profesionales:

Negocios Internacionales

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Estadística

Derecho

Economía

Contabilidad

Administración

Requisitos para acceder a la capacitación de Sunat 2025

Para acceder a esta convocatoria de Sunat, los postulantes deben cumplir con ciertos requisitos académicos y técnicos que aseguren su idoneidad para el puesto. A continuación, se detallan las condiciones necesarias:

Mantenerse al día en su avance académico, sin ciclos pendientes.

Estar cursando los últimos ciclos de alguna de las carreras profesionales indicadas. En el caso de carreras de 10 ciclos académicos, los postulantes deben encontrarse entre el 6.º y 8.º ciclo; para carreras de 11 ciclos, entre el 7.º y 9.º ciclo; y para aquellas de 12 ciclos, entre el 8.º y 10.º ciclo.

Presentar una carta de presentación o un certificado de estudios que indique la carrera, la cantidad de semestres cursados y cuente con la firma oficial de la universidad. El documento no debe tener una antigüedad mayor a tres meses.

Tener conocimientos en Ofimática, con manejo a nivel intermedio de Word, PowerPoint y Excel.

Señalar el nivel de dominio en idiomas o dialectos, según corresponda.

Cronograma oficial del Programa de Extensión Universitaria 2025 de la Sunat

El proceso de selección de estudiantes aún no ha sido publicado, pero se realizará a través del portal “Únete a la Sunat” (ENLACE). Sin embargo, ya están definidas las fechas clave del programa, como el inicio de clases, la publicación oficial de ingresantes, entre otras: