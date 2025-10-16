HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sunat lanza 40 vacantes para capacitar a universitarios con S/1200 de apoyo mensual y posibilidad de trabajar en la entidad: conoce cómo postular

La convocatoria de Sunat 2025 ofrece a 40 estudiantes universitarios la oportunidad de capacitarse en temas tributarios, aduaneros y de gestión pública, mientras reciben una subvención mensual de S/ 1.200.

Sunat lanza 40 vacantes para capacitar a universitarios
Sunat lanza 40 vacantes para capacitar a universitarios | Composición LR: IA/Sunat

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) anunció su Programa de Extensión Universitaria (PEU) 2025, dirigido a estudiantes universitarios que cursan los últimos ciclos de sus carreras. Esta iniciativa ofrecerá capacitación en materias tributarias, aduaneras y de gestión pública. La convocatoria estará abierta del 22 al 24 de octubre y contará con 40 vacantes. El programa se desarrollará de manera presencial.

La capacitación tendrá una duración de 30 horas semanales, de lunes a viernes, y los participantes recibirán una subvención económica mensual de S/ 1.200. Además, quienes egresen del programa accederán directamente a la bolsa de trabajo de la Sunat. Es importante señalar que solo podrán postular los estudiantes universitarios de determinadas carreras profesionales:

  • Negocios Internacionales
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Industrial
  • Estadística
  • Derecho
  • Economía
  • Contabilidad
  • Administración

lr.pe

Requisitos para acceder a la capacitación de Sunat 2025

Para acceder a esta convocatoria de Sunat, los postulantes deben cumplir con ciertos requisitos académicos y técnicos que aseguren su idoneidad para el puesto. A continuación, se detallan las condiciones necesarias:

  • Mantenerse al día en su avance académico, sin ciclos pendientes.
  • Estar cursando los últimos ciclos de alguna de las carreras profesionales indicadas. En el caso de carreras de 10 ciclos académicos, los postulantes deben encontrarse entre el 6.º y 8.º ciclo; para carreras de 11 ciclos, entre el 7.º y 9.º ciclo; y para aquellas de 12 ciclos, entre el 8.º y 10.º ciclo.
  • Presentar una carta de presentación o un certificado de estudios que indique la carrera, la cantidad de semestres cursados y cuente con la firma oficial de la universidad. El documento no debe tener una antigüedad mayor a tres meses.
  • Tener conocimientos en Ofimática, con manejo a nivel intermedio de Word, PowerPoint y Excel.
  • Señalar el nivel de dominio en idiomas o dialectos, según corresponda.

lr.pe

Cronograma oficial del Programa de Extensión Universitaria 2025 de la Sunat

El proceso de selección de estudiantes aún no ha sido publicado, pero se realizará a través del portal “Únete a la Sunat” (ENLACE). Sin embargo, ya están definidas las fechas clave del programa, como el inicio de clases, la publicación oficial de ingresantes, entre otras:

  • La etapa de preselección se realizará a través de un curso básico programado del 24 al 28 de noviembre de 2025.
  • Los resultados con la lista de ingresantes al PEU se publicarán el 19 de diciembre
  • Las clases del programa iniciarán el 5 de enero de 2026.
  • Las prácticas profesionales de los estudiantes seleccionados comenzarán el 1 de abril.
