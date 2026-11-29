Real Madrid vs Real Sociedad: fecha, hora y canal del partido por LaLiga de España 2026-27 Los equipos de Real Madrid y Real Sociedad se enfrentarán en el estadio Anoeta en un duelo adelantado por la fecha 23 de LaLiga española.

Real Madrid necesita un triunfo que lo permita seguir en la lucha por LaLiga de España. El equipo dirigido por José Mourinho visitará a Real Sociedad en el estadio Anoeta en un duelo adelantado por la fecha 23 del campeonato español. La 'Casa Blanca' llega a este partido tras caer de local por 2-1 ante Alavés.

Por el lado de la Real Sociedad, cayó 3-2 ante Sevilla en calidad de local y también está urgida por un triunfo y va por un resultado que le permita acercarse a los primeros lugares de la tabla. Hay que tener en cuenta que este enfrentamiento se adelanta porque ambos equipos afrontarán la Supercopa de España en febrero del siguiente año.

¿Cuándo juega Real Madrid - Real Sociedad?

Ambos equipos se enfrentarán el miércoles 2 de diciembre en el estadio Anoeta. Este escenario tiene capacidad para albergar a 40.000 espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid - Real Sociedad?

El encuentro inicia a la 1.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid - Real Sociedad?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Real Madrid y Real Sociedad por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el partido Real Madrid - Real Sociedad

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Real Sociedad.