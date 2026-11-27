Es falso que este video muestre los efectos de los recientes sismos en Perú: las imágenes corresponden al terremoto en Colombia Las grabaciones corresponden al movimiento telúrico ocurrido en Colombia y fueron difundidas fuera de contexto.

LO FALSO:

El video muestra los efectos y daños ocasionados por los recientes sismos registrados en Perú.

LO VERDADERO:

El material reúne diferentes grabaciones de un sismo ocurrido en Colombia.

Las imágenes fueron reutilizadas y presentadas fuera de su contexto original como si correspondieran a los recientes sismos en Perú.

A raíz de los recientes sismos registrados en Perú, se ha difundido en redes sociales un video que supuestamente muestra los efectos de estos movimientos telúricos en distintas zonas del país. El material recopila varias grabaciones de derrumbes, daños en estructuras y otras escenas atribuidas a los recientes eventos sísmicos. Sin embargo, esta publicación es falsa, ya que reúne registros de un sismo ocurrido en Colombia y los presenta como si hubieran sido grabados en territorio peruano.

La publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula más de 103.000 visualizaciones, 2.200 reacciones y ha sido compartida en más de 270 ocasiones.

Alcance de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Para comprobar la procedencia del material, se realizó una búsqueda inversa de los distintos fragmentos que componen el video. Este procedimiento permitió identificar tres grabaciones que ya habían sido difundidas anteriormente en redes sociales y que corresponden al terremoto ocurrido en Colombia en agosto de este año.

El primer fragmento muestra un fuerte movimiento sísmico; sin embargo, no corresponde al sismo ocurrido en Perú el 20 de noviembre, como se le atribuye en la publicación viral. Una primera inconsistencia es que la grabación fue realizada durante el día, mientras que el movimiento telúrico registrado en Perú ocurrió durante la noche. Además, en el fondo de la escena se observa un cartel con el nombre “Tuluámotos S. A.”, una red colombiana de concesionarios de motocicletas con sede principal en el Valle del Cauca. A partir de este detalle, se realizó una búsqueda inversa que permitió encontrar el mismo video publicado en agosto, luego del terremoto ocurrido en Colombia.

Primer fragmento analizado. Foto: Facebook

Red colombiana de concesionarios de motocicletas. Foto: Facebook

Publicación atribuyendo el viral a Colombia (agosto). Foto: X

El segundo fragmento muestra una calle con graves daños en su infraestructura, aparentemente ocasionados por un sismo de gran magnitud. Sin embargo, una búsqueda inversa permitió encontrar notas periodísticas y publicaciones anteriores que atribuyen estas imágenes a Colombia. Además, los registros hallados fueron difundidos en agosto de este año, por lo que resulta cronológicamente imposible que correspondan al sismo ocurrido en Perú el 20 de noviembre.

Segundo fragmento analizado. Foto: Facebook

Nota de Economista Colombia. Foto: Economista Colombia

El tercer fragmento muestra una edificación de tres pisos que parece estar a punto de colapsar como consecuencia de un movimiento telúrico. Sin embargo, al igual que los anteriores, el registro tampoco corresponde a Perú, sino al sismo ocurrido en Colombia en agosto de este año. Una búsqueda inversa permitió localizar notas periodísticas que atribuyen las imágenes a dicho evento sísmico. Asimismo, se encontró que este mismo video ya había sido utilizado anteriormente para afirmar que mostraba los efectos de un sismo en Ayacucho, una atribución que fue desmentida por Verificador de La República.

Tercer fragmento analizado. Foto: Facebook

Nota de Verificador de La República. Foto: Verificador de La República

Conclusión

En conclusión, es falso que el video muestre los efectos de los recientes sismos registrados en Perú. Una búsqueda inversa permitió identificar que los tres fragmentos que componen el material corresponden al terremoto ocurrido en Colombia en agosto de este año. Además, se encontraron publicaciones y notas periodísticas anteriores que confirman la procedencia de las grabaciones. Por tanto, el contenido fue reutilizado fuera de su contexto original y presentado erróneamente como si documentara los daños ocasionados por los movimientos telúricos en territorio peruano.