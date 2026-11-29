ADA Jaén vs San Martín EN VIVO Final Liga 2 2026: a qué hora y dónde ver partido de hoy por el ascenso a la Liga 1 Empieza la serie para definir al primer ascendido de la Liga 1 2027 | Sigue la transmisión del partido de ida entre ADA Jaén vs San Martín desde el Estadio Víctor Montoya Segura.

ADA Jaén vs San Martín EN VIVO HOY | El partido de ida por la final de la Liga 2 se juega en el Estadio Víctor Montoya Segura (Jaén). Ambos equipos se verán las caras a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Bicolor+. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

La revancha tendrá lugar el domingo 6 de diciembre en el Estadio de la Universidad San Martín. El vencedor de la serie logrará el boleto a la máxima categoría, mientras que el perdedor jugará un repechaje para definir al último inquilino de la Liga 1 2027.

¿A qué hora juega ADA Jaén vs San Martín por el ascenso a Liga 1?

En suelo peruano, el encuentro entre ADA Jaén vs San Martín por la gran final de la Liga 2 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver ADA Jaén vs San Martín?

La transmisión del ADA Jaén vs San Martín estará a cargo de la señal Bicolor+ (Plataforma web y YouTube), TV360 de Bitel, Movistar TV y Claro TV. En caso de que no puedas acceder a alguna de estas opciones, La República te ofrece una cobertura online gratis con la previa y todas las incidencias del cotejo.

¿Dónde juegan ADA Jaén vs San Martín?

El primer duelo para definir el ascenso a la Liga 1 2027 se llevará a cabo en el Estadio Víctor Montoya Segura, ubicado en la ciudad de Jaén (Cajamarca). Este recinto tiene capacidad para albergar a cerca de 9.000 espectadores en sus tribunas.