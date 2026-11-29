El PP ganaría las elecciones en España y alcanzaría la mayoría absoluta con apoyo de la ultraderecha de Vox La encuesta de Sigma Dos para RTVE y la Forta destaca la posibilidad de que PP y Vox sumen entre 175 y 182 diputados en el Congreso tras el cierre de colegios.

El sondeo de Sigma Dos para RTVE otorga al PP entre 129 y 134 escaños, con el 32,2% de los votos, y a Vox entre 44 y 48 diputados, con el 16,2%. Junto a los dos representantes de UPN, ambas formaciones podrían superar la mayoría absoluta de 176 escaños. En el escenario más bajo sumarían 175 diputados, aunque algunos puestos están disputados entre ambos partidos. El PSOE obtendría entre 119 y 124 escaños, con el 28,8% de los votos, mientras que Frente Amplio lograría entre 10 y 11 representantes, con el 5,7%.

En tanto, el PP se convirtió en el partido más votado en 13 de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. El PSOE lideraría en Canarias, Cataluña y Navarra, mientras que EH Bildu encabezaría los resultados en el País Vasco. En Asturias, Baleares y La Rioja, PP y PSOE empatarían en número de escaños, pese a la ventaja popular en votos.

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Por su parte, la encuesta de SW Demoscopia difundida por La Séptima pronostica que el PSOE sería el partido más votado, con entre 132 y 138 escaños. El PP obtendría entre 121 y 127 diputados y Vox, entre 44 y 51, una suma que podría no alcanzar los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta.