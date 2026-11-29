Mar peruano bajo alerta por oleajes: prevén episodios de fuerte intensidad hasta el 4 de diciembre El aviso especial de la DHN indica oleajes del suroeste, noroeste y oeste, afectando principalmente playas abiertas y semiabiertas del litoral. Eventos anómalos se prevén durante días específicos.

Las condiciones del mar en la costa peruana cambiarán, con oleajes de fuerte intensidad hasta el 4 de diciembre, según la Marina de Guerra del Perú. | Foto: Difusión

Las condiciones del mar en la costa peruana cambiarán, con oleajes de fuerte intensidad hasta el 4 de diciembre, según la Marina de Guerra del Perú. | Foto: Difusión

Las condiciones del mar cambiarán durante los próximos días en distintos puntos de la costa peruana, con episodios de oleaje que podrían alcanzar fuerte intensidad en las zonas norte y centro. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú advirtió que este fenómeno se mantendrá hasta el viernes 4 de diciembre, por lo que pidió tomar precauciones ante las variaciones previstas.

El Aviso Especial N.° 052-2026 comprende oleajes procedentes del suroeste, noroeste y oeste, cuya presencia tendrá diferentes características según el tramo del litoral. Las playas abiertas y semiabiertas expuestas a estas direcciones serán las principales zonas afectadas por el comportamiento anómalo del mar.

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Oleajes anómalos en Perú: fechas e intensidad prevista en el litoral norte, centro y sur

El comportamiento del fenómeno tendrá variaciones según la ubicación geográfica. En el litoral norte, el oleaje ligero del suroeste continuará hasta la llegada de nuevas condiciones desde la madrugada del lunes 30 de noviembre. Ese día ingresarán olas del noroeste y oeste, que pasarán a intensidad moderada durante la tarde y fuerte por la noche. La disminución será progresiva: moderada desde la mañana del martes 1 de diciembre y ligera desde el jueves 3.

En la costa central, el oleaje moderado del suroeste bajará a ligero desde la mañana del domingo 29 de noviembre. Sin embargo, las condiciones cambiarán nuevamente con la llegada de oleajes del noroeste y oeste durante la noche del lunes 30. Estos aumentarán a moderados en la madrugada del martes 1 y presentarán episodios fuertes entre la tarde de ese día y la madrugada del miércoles 2. Se espera que la intensidad disminuya a ligera desde la madrugada del jueves 3.

Para el litoral sur también se pronostica una reducción inicial del oleaje moderado del suroeste a ligero desde la mañana del domingo 29. Posteriormente, las olas del noroeste y oeste llegarán durante la noche del martes 1 de diciembre y aumentarán a moderadas desde la mañana del miércoles 2. La previsión indica que volverán a intensidad ligera desde la mañana del jueves 3.

El boletín de la DHN también precisa que el país atraviesa una transición hacia la fase lunar de cuarto menguante, condición que favorece una reducción progresiva de la amplitud de las mareas.

El Indeci alertó a la población sobre los riesgos y recomendó medidas preventivas, como evitar acercarse a rompeolas, suspender actividades recreativas y asegurar embarcaciones.

Indeci advierte sobre riesgos en la costa y difunde recomendaciones ante los oleajes

Frente a estas condiciones marítimas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a las autoridades difundir el boletín entre los habitantes mediante los medios de comunicación locales. Para la población, la principal indicación es mantenerse alejada de los rompeolas y evitar acercarse a sectores donde se registren oleajes anómalos.

Entre las medidas preventivas también figura colocar barreras de protección, como sacos de arena, para impedir que el agua ingrese a las viviendas. Asimismo, se recomienda suspender actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas. En caso de realizar alguna de ellas, es necesario consultar permanentemente el estado del mar.

Los conductores que circulen por las vías cercanas al borde costero deberán reducir la velocidad y prestar atención a posibles obstáculos, entre ellos arena, piedras y algas arrastradas por el agua. Por otro lado, las embarcaciones ancladas en muelles y puertos deben permanecer aseguradas y, cuando sea posible, las unidades pequeñas deberán ser trasladadas a tierra.

Indeci también recordó que quienes se encuentren a bordo de una embarcación durante el inicio de un oleaje anómalo deben llevar puesto el chaleco salvavidas. Para atender las condiciones marítimas, las capitanías de puerto de DICAPI están distribuidas por zonas: Zorritos, Talara, Paita, Pimentel y Salaverry en el norte; Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan en el centro; y Mollendo e Ilo en el sur.