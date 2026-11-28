Es falso que el video muestre el colapso de un edificio durante el reciente sismo en Lima: las imágenes son de un terremoto en Colombia El registro circuló en agosto tras el terremoto ocurrido en Colombia y ya había sido desmentido anteriormente por Verificador de La República.

LO FALSO:

El video muestra el colapso de la fachada de un edificio durante el reciente sismo que se sintió en Lima y habría dejado víctimas fatales.

LO VERDADERO:

Una búsqueda inversa permitió identificar que el video fue publicado en agosto, en el contexto del terremoto ocurrido en Colombia.

El registro ya había sido difundido anteriormente con una atribución falsa, como si mostrara los efectos de un sismo en Ayacucho.

No se reportaron víctimas mortales en Lima a consecuencia del sismo del 20 de noviembre.

Se ha difundido en redes sociales un video que muestra la fachada de un edificio de varios pisos colapsando, mientras aseguran que las imágenes corresponden al reciente sismo que se sintió en Lima. Incluso, algunas publicaciones acompañan el registro con afirmaciones sobre víctimas fatales a causa del movimiento telúrico. Sin embargo, esta información es falsa, ya que el video no guarda relación con los recientes movimientos telúricos registrados en Perú, sino que corresponde al terremoto ocurrido en Colombia en agosto de este año.

Una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde acumula más de 139.000 visualizaciones, 2.000 reacciones y 289 comentarios. Además, ha sido compartida en más de 300 ocasiones.

Viral en redes. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Para comprobar la procedencia del material, se realizó una búsqueda inversa de las imágenes que permitió localizar el mismo video en publicaciones difundidas durante agosto de este año, en el contexto del terremoto ocurrido en Colombia. Estos registros anteriores muestran la misma secuencia del colapso de la edificación y permiten rastrear su circulación desde meses antes de los recientes movimientos telúricos en Perú. Por tanto, queda descartado que la grabación corresponda al sismo del 20 de noviembre, ya que fue publicada con anterioridad y documenta un evento ocurrido en otro país.

Video publicado en agosto. Foto: Facebook

Por otro lado, las publicaciones virales también aseguran que el supuesto derrumbe habría dejado víctimas mortales en Lima. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que no se reportaron fallecidos en la capital a consecuencia del sismo del 20 de noviembre. La víctima mortal confirmada tras el evento sísmico fue un conductor que falleció luego de ser alcanzado por rocas en el departamento de Huánuco, según los reportes oficiales.

Reporte de daños de INDECI. Foto: INDECI

Asimismo, se encontró que este mismo video ya había circulado anteriormente con una atribución falsa, cuando fue presentado como si mostrara los daños ocasionados por un sismo en Ayacucho. En aquella oportunidad, Verificador de La República también revisó el material y desmintió su relación con el evento sísmico peruano. De esta manera, el registro vuelve a ser difundido fuera de su contexto original para atribuirle consecuencias que no corresponden a los hechos.

Nota de Verificador de La República. Foto: Verificador de La República

Conclusión

En conclusión, es falso que el video muestre el colapso de un edificio durante el reciente sismo que se sintió en Lima. Una búsqueda inversa permitió comprobar que la grabación fue publicada en agosto, en el contexto del terremoto ocurrido en Colombia. Asimismo, tampoco es cierto que el movimiento telúrico haya dejado víctimas mortales en la capital, pues no se reportaron fallecidos en Lima a consecuencia del sismo del 20 de noviembre. La única víctima mortal confirmada tras el evento fue registrada en Huánuco.