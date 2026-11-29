Se iban para China: hallan 677 animales silvestres ocultos en maletas de extranjeros en el Aeropuerto Jorge Chávez Los ejemplares, entre tarántulas, ciempiés, escorpiones y lagartijas, estaban acondicionados en bolsas y recipientes de plástico para ser trasladados ilegalmente al país asiático. El cargamento de los ciudadanos chinos fue valorizado en US$100.000.

Un operativo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima resultó en el hallazgo de 677 animales silvestres ocultos en maletas de ciudadanos chinos. Los ejemplares incluyeron tarántulas y ciempiés.

Un operativo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima resultó en el hallazgo de 677 animales silvestres ocultos en maletas de ciudadanos chinos. Los ejemplares incluyeron tarántulas y ciempiés.

Un total de 677 ejemplares de fauna silvestre fueron hallados ocultos en dos maletas de dos ciudadanos de nacionalidad china que pretendían salir del país rumbo a China desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima. El operativo estuvo a cargo de personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y Aduanas.

Entre los animales encontrados había 386 tarántulas de diversas especies, 166 ciempiés, 112 escorpiones y siete lagartijas. También fueron halladas seis hormigas muertas. Según el Serfor, los ejemplares procedían de distintas regiones del país, entre ellas Madre de Dios, Loreto, Junín, Cajamarca y Tumbes.

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Se iban para China: hallan 677 animales silvestres ocultos en maletas de extranjeros en el Aeropuerto Jorge Chávez

Los animales estaban acondicionados en bolsas tipo ziploc y tápers de plástico, mientras que para mantenerlos con vida durante el traslado fueron envueltos con papel toalla húmedo. Una de las jóvenes incluso llevaba un táper con tarántulas dentro de una pequeña mochila de peluche.

El cargamento fue valorizado en aproximadamente US$100.000, de acuerdo con la información proporcionada por el Serfor.

Tarántulas protegidas

Entre los ejemplares decomisados se identificó la especie Pamphobeteus antinous, una tarántula categorizada como Vulnerable (VU) en la lista de especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.

El Serfor advirtió que el transporte y la exportación de fauna silvestre sin la autorización correspondiente constituyen una infracción muy grave de acuerdo con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Estas conductas pueden ser sancionadas con multas que van desde más de 10 UIT hasta 5.000 UIT.

Los dos ciudadanos chinos fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú y afrontan una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Segundo operativo en menos de un mes

El caso ocurre pocas semanas después de otro operativo realizado el 4 de noviembre, cuando dos ciudadanos alemanes y uno polaco fueron intervenidos cuando intentaban sacar del país más de 10.000 tarántulas ocultas dentro de medias en sus maletas.

Según el Serfor, ambos casos evidencian el interés del mercado ilegal por los invertebrados, que son comercializados como mascotas principalmente en países de Europa y Asia.

La entidad señaló que continuará realizando operativos de control en coordinación con Aduanas, la PNP y la Fiscalía para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre y proteger la biodiversidad del país.