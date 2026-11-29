Cuatro escolares del caso Liceo Naval regresarán a clases presenciales tras decisión judicial: otros seis siguen bajo investigación El Duodécimo Juzgado de Familia de Lima archivó los casos de estos estudiantes, concluyendo que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación de agresión sexual.

La decisión del Duodécimo Juzgado de Familia de Lima se basa en la falta de evidencia para atribuirles responsabilidad en la presunta agresión sexual denunciada. | Foto: composición LR

La decisión del Duodécimo Juzgado de Familia de Lima se basa en la falta de evidencia para atribuirles responsabilidad en la presunta agresión sexual denunciada. | Foto: composición LR

Cuatro de los diez adolescentes intervenidos por la presunta agresión sexual denunciada en el Liceo Naval podrán retomar sus clases presenciales, luego de que el Poder Judicial dejara sin efecto las medidas de protección que les impedían acercarse al denunciante. La decisión fue adoptada por el Duodécimo Juzgado de Familia de Lima, después de que sus respectivos casos fueran archivados por falta de elementos suficientes para atribuirles responsabilidad.

La resolución modifica las disposiciones establecidas el 17 de septiembre, cuando el órgano judicial ordenó restricciones para los diez escolares involucrados en la denuncia. Con este nuevo pronunciamiento, los cuatro adolescentes podrán regresar a las aulas del colegio, mientras que los otros seis continúan bajo investigación por los hechos reportados en septiembre.

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Poder Judicial levanta medidas de protección para cuatro escolares del caso Liceo Naval

El Duodécimo Juzgado de Familia de Lima determinó que ya no correspondía mantener las medidas de protección contra los cuatro estudiantes cuyos casos fueron archivados por disposición fiscal. Para sustentar esta decisión, el juzgado tomó en cuenta que los adolescentes no se encuentran comprendidos en un proceso penal por los hechos denunciados.

En la resolución, el órgano judicial señaló que no existían elementos que acreditaran la ocurrencia de los hechos atribuidos a estos cuatro escolares ni que permitieran sustentar la presunta violencia sexual contra el denunciante. Por ese motivo, concluyó que no había razones para mantener las restricciones dictadas anteriormente.

Las medidas originales fueron establecidas el 17 de septiembre, un día después de la intervención de los diez estudiantes. Estas disposiciones prohibían que los adolescentes se acercaran al denunciante en espacios públicos y privados, incluido el centro educativo. Tras quedar sin efecto para los cuatro escolares, las restricciones dejaron de impedir su asistencia presencial al Liceo Naval.

Asimismo, el juzgado advirtió a las autoridades de la institución educativa que deben permitir el retorno de los estudiantes. En caso de incumplir la disposición judicial, el colegio podría enfrentar una denuncia penal por los presuntos delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Seis adolescentes continúan bajo investigación por denuncia de agresión sexual en bus escolar

La denuncia que dio origen al caso fue presentada el 15 de septiembre por un estudiante del Liceo Naval, quien reportó haber sufrido una presunta agresión sexual al interior del bus escolar. Según la información del caso, el episodio habría ocurrido cuando los alumnos regresaban de participar en una actividad deportiva.

A partir de esta denuncia, diez escolares fueron intervenidos y sus casos pasaron a conocimiento de las autoridades fiscales y judiciales. Las primeras actuaciones incluyeron la disposición de medidas de protección para evitar cualquier acercamiento entre los adolescentes señalados y el denunciante, mientras avanzaban las diligencias correspondientes.

Sin embargo, la situación procesal de los diez estudiantes no se mantiene en las mismas condiciones. Mientras que cuatro quedaron fuera de las investigaciones luego del archivo de sus casos por falta de elementos suficientes, los otros seis todavía son investigados por su presunta participación en los hechos denunciados.

De esta manera, la reciente resolución judicial únicamente modifica las medidas de protección correspondientes a los cuatro adolescentes cuyos casos fueron archivados. La disposición no comprende a los otros seis escolares, quienes permanecen vinculados a las investigaciones del caso Liceo Naval.