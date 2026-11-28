China impulsa sus robots humanoides en el mundo para resolver varias tareas del hogar: cocinar, lavar y doblar la ropa La inteligencia artificial permite a los robots aprender movimientos humanos observando a personas, facilitando así su entrenamiento.

China acelera el desarrollo de robots humanoides capaces de realizar actividades que hasta hace poco dependían exclusivamente de las personas. Estas máquinas ya pueden manipular objetos, servir bebidas, limpiar habitaciones y encargarse de algunas tareas relacionadas con la lavandería. Empresas como AgiBot, Unitree y Galbot trabajan para ampliar sus aplicaciones, mientras el país asiático concentra buena parte de la fabricación mundial de esta tecnología.

El país asiático cuenta con más de 200 fabricantes de robots humanoides y alrededor de 28.000 unidades instaladas en puestos de trabajo, según un informe de El País. Las previsiones de su programa estatal Humanoid Robot Action Plan tienen como objetivo alcanzar las 100.000 unidades en 2027.

¿Qué tareas domésticas pueden realizar los robots humanoides chinos?

Los nuevos modelos ya no se limitan a las exhibiciones en las que bailan o realizan movimientos acrobáticos. Durante la Web Summit de Lisboa, fabricantes chinos mostraron máquinas capaces de servir bebidas, transportar vasos hasta una mesa y manipular objetos cotidianos.

Entre las demostraciones también destacaron las actividades relacionadas con el cuidado del hogar. Algunos robots pueden cargar cestos de ropa, poner una lavadora, limpiar habitaciones y doblar prendas. Incluso participan en pruebas que requieren interrumpir una actividad para atender otra tarea.

"El robot tiene que hacer muchas subtareas complicadas, incluyendo limpiar la habitación, hacer la colada, colgar la ropa o lavarla. Tiene que buscar y percibir, solo con su cámara, los bordes de la ropa y encontrar el ángulo exacto para doblarla. Y durante todo este proceso, al robot se le puede interrumpir en cualquier momento. Suena el timbre y tiene que parar lo que esté haciendo, ir a abrir la puerta y recoger el paquete que trae un mensajero", explicó Yuli Zhao, responsable de Estrategia de Galbot.

¿Qué empresas lideran el desarrollo de robots humanoides en China?

AgiBot, Unitree y Galbot figuran entre las compañías que impulsan esta industria. Sus máquinas ya tienen aplicaciones en entornos laborales, desde plantas industriales hasta establecimientos comerciales y farmacias.

Galbot, por ejemplo, ha desplegado más de mil 200 robots en escenarios reales. Sus unidades trabajan en instalaciones de Bosch, Siemens, Toyota, Hyundai y el fabricante de baterías CATL. También están presentes en unas 200 tiendas distribuidas en casi 50 ciudades chinas, donde recogen productos de las estanterías, reponen mercancía y realizan entregas a clientes.

Por su parte, William Shi, presidente de Europa y América de AgiBot, afirmó durante la Web Summit que su compañía había vendido más de 20.000 robots en total. Además, señaló que más de 1.000 unidades ya trabajan en fábricas de China.

"Hay mucha demanda de humanoides en diferentes industrias y no podemos llegar a todas sin tener aplicaciones. Nosotros no vendemos robots directamente, solo vendemos a través de nuestros socios, que desarrollan diferentes aplicaciones para nosotros usando nuestros SDK y API", explicó Shi.

¿Cómo aprenden los robots a realizar movimientos humanos?

La inteligencia artificial es una parte fundamental de estos avances. Los fabricantes trabajan para que sus máquinas aprendan nuevas acciones observando los movimientos de las personas, sin necesidad de programar cada movimiento desde cero.

"Para hacer esos bailes divertidos que hacen los humanoides, antes necesitábamos entrenar al robot unos días. Ahora, solo necesitamos a una persona que baile delante del robot, que haga los movimientos. Y el robot puede aprender así los movimientos", indicó Zhao.

Este desarrollo acompaña el crecimiento comercial del sector. Según la firma IDC, el mercado mundial de robots humanoides alcanzó las 18.000 unidades en 2025, un aumento del 508% respecto al año anterior, con un volumen de negocio de 440 millones de dólares.

La firma china GGII calcula que al menos el 15% de los fabricantes actuales podría quebrar o ser absorbido por competidores durante los próximos tres años.