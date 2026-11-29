Alerta en Puno: identifican alto riesgo de deslizamientos en tres sectores de Sandia por lluvias intensas El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) advierte sobre alto riesgo de deslizamientos en tres sectores de la provincia de Sandia, Puno, que pueden intensificarse por lluvias.

El Ingemmet recomienda medidas como drenajes, reforestación y posibles reubicaciones de viviendas para mitigar el riesgo, buscando proteger a la población y la infraestructura afectada.

El Ingemmet recomienda medidas como drenajes, reforestación y posibles reubicaciones de viviendas para mitigar el riesgo, buscando proteger a la población y la infraestructura afectada. Foto: Agencia Andina

Tres sectores de la provincia de Sandia, en Puno, presentan peligro alto por deslizamientos y derrumbes que podrían agravarse ante lluvias intensas o prolongadas. La evaluación del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó zonas comprometidas en Ayo, Huayllabamba y Ura Queneque, donde los movimientos del terreno ya ocasionaron daños en cultivos, viviendas, una institución educativa y carreteras.

El escenario más crítico se encuentra en Ura Queneque, donde los deslizamientos comprometen cerca de 40 hectáreas agrícolas, 30 viviendas y aproximadamente 500 metros de vía. El informe técnico también advierte sobre las condiciones del terreno que favorecen estos eventos y plantea medidas para reducir el riesgo sobre la población y la infraestructura de la zona.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Deslizamientos en Sandia: cultivos, viviendas y carreteras afectadas en tres sectores de Puno

La evaluación geológica identificó afectaciones diferenciadas en los tres sectores de Sandia. En Ayo, dos deslizamientos dañaron alrededor de dos hectáreas de cultivos y comprometieron 500 metros de la carretera Cuyo Cuyo–Sandia. En Huayllabamba, un derrumbe afectó un tramo de la vía Sandia–San Juan del Oro, donde se detectaron bloques rocosos de hasta 1,5 metros de diámetro, algunos con condiciones de inestabilidad en la ladera.

En Ura Queneque se registraron los mayores daños. Los dos deslizamientos identificados comprometieron aproximadamente 40 hectáreas de terrenos agrícolas, 30 viviendas, una institución educativa y cerca de 500 metros de carretera. Uno de estos movimientos del terreno alcanza unos 700 metros de extensión y presenta grietas de hasta 10 metros de longitud, características que evidencian la magnitud de la zona afectada.

El Ingemmet determinó que las condiciones geológicas y la configuración del terreno contribuyen a la ocurrencia de estos eventos. Entre los factores identificados figuran las rocas fracturadas, los materiales poco compactos, las pendientes pronunciadas y la escasa cobertura de vegetación arbórea. La infiltración de agua de lluvia y de canales de drenaje sin revestimiento adecuado también favorece la saturación del suelo y disminuye su estabilidad.

Ingemmet recomienda drenajes, reforestación y evaluar posible reubicación de viviendas en Ura Queneque

Frente a los peligros identificados, los especialistas plantearon implementar sistemas de drenaje con zanjas y canales impermeabilizados para controlar el agua que se infiltra en las laderas. También recomendaron recuperar la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles nativos y realizar estudios geotécnicos que permitan determinar las medidas necesarias para estabilizar los terrenos comprometidos.

Las recomendaciones incluyen evaluar las condiciones de seguridad de los tramos de carretera afectados, con el objetivo de establecer acciones de prevención y reducción del riesgo en las vías de comunicación. En Ura Queneque, además, se plantea desarrollar una evaluación específica de las viviendas situadas dentro del área comprometida por los deslizamientos.

Este análisis permitirá determinar si las casas requieren medidas adicionales de protección o si resulta necesario considerar una eventual reubicación, de acuerdo con las condiciones de riesgo que se establezcan.

Los hallazgos forman parte del Informe Técnico N.° A7805, denominado “Evaluación de peligros geológicos por movimientos en masa de los sectores Ayo, Huayllabamba y Ura Queneque”, elaborado por la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) del Ingemmet. El documento servirá como referencia técnica para que las autoridades competentes adopten acciones destinadas a proteger a la población, las actividades agrícolas y la infraestructura de la provincia de Sandia.