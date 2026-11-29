Buenas noticias para Perú y Brasil: BBC Travel elige la Cordillera Blanca y Salvador de Bahía entre los 20 mejores lugares para viajar en 2027 BBC Travel prioriza lugares que protegen el medioambiente y fomentan el turismo sostenible, contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales y preservando el patrimonio cultural.

La Cordillera Blanca en Perú y Salvador de Bahía en Brasil han sido destacados como dos de los 20 mejores destinos para viajar en 2027, según BBC Travel.

La Cordillera Blanca en Perú y Salvador de Bahía en Brasil han sido destacados como dos de los 20 mejores destinos para viajar en 2027, según BBC Travel. Ilustración LR/Tripadvisor

La Cordillera Blanca, en la región peruana de Áncash, y Salvador de Bahía, en el litoral atlántico de Brasil, figuran entre los dos destinos de Sudamérica seleccionados dentro de los 20 mejores lugares para viajar en 2027 según BBC Travel. Difundida el 18 de noviembre, esta selección agrupa sus propuestas sin establecer rankings.

Promperú estimó que el informe impulsará el prestigio global de Áncash y consolidará el atractivo nacional vinculado al ecoturismo y las travesías al aire libre. Conforme reportó la agencia Andina, la entidad indicó que los viajeros procedentes del Reino Unido registran una estadía media de 16 días en territorio nacional con un desembolso cercano a los US$2.401 por travesía.

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Cordillera Blanca y Salvador de Bahía entre los 20 mejores destinos para viajar en 2027

Editores, reporteros y expertos en turismo sostenible de diversas latitudes seleccionaron veinte destinos con razones puntuales para 2027. Su metodología prioriza propuestas responsables: "Buscamos en particular lugares que utilizan el turismo para beneficiar a las comunidades locales, proteger el medioambiente y preservar el patrimonio cultural", indicó BBC Travel según BBC Mirror.

En la Cordillera Blanca, el cronista Brendan Sainsbury resaltó el circuito de cuatro días en Santa Cruz y la excursión a Laguna 69, dentro del sector Llanganuco del Parque Nacional Huascarán. Asimismo, precisó que las conexiones aéreas entre Lima y Huaraz agilizan la llegada, mientras el itinerario enlaza con Chavín de Huántar, monumento ceremonial andino en la lista de la Unesco.

Por su parte, Salvador de Bahía sobresale ante la Copa Mundial Femenina de la FIFA, programada del 24 de junio al 25 de julio de 2027, donde el estadio Arena Fonte Nova fungirá como una de las ocho sedes inaugurales en Sudamérica. La periodista Catherine Balston subrayó además la herencia afrobrasileña de la antigua capital brasileña en Pelourinho, casco histórico protegido por la Unesco, junto al Museo Nacional de la Cultura Afrobrasileña.

¿Qué otros destinos destacan en BBC Travel para viajar en 2027?

BBC Travel incluye dos propuestas canadienses —la ciudad de Quebec y la provincia de Alberta— junto a dos apuestas japonesas: el traslado ceremonial de troncos hacia el santuario de Ise y el aniversario de la localidad termal de Nagato Yumoto, en la prefectura de Yamaguchi. A su vez, el listado resalta modelos de turismo comunitario como la reserva de Anja en Madagascar, donde los boletos financian sanidad y escuelas locales mientras los lémures de cola anillada "son muy fáciles de avistar", según afirmó Sarah Faith, integrante de Responsible Travel.