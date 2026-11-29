Buenas noticias para Perú y Brasil: BBC Travel elige la Cordillera Blanca y Salvador de Bahía entre los 20 mejores lugares para viajar en 2027
BBC Travel prioriza lugares que protegen el medioambiente y fomentan el turismo sostenible, contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales y preservando el patrimonio cultural.
La Cordillera Blanca, en la región peruana de Áncash, y Salvador de Bahía, en el litoral atlántico de Brasil, figuran entre los dos destinos de Sudamérica seleccionados dentro de los 20 mejores lugares para viajar en 2027 según BBC Travel. Difundida el 18 de noviembre, esta selección agrupa sus propuestas sin establecer rankings.
Promperú estimó que el informe impulsará el prestigio global de Áncash y consolidará el atractivo nacional vinculado al ecoturismo y las travesías al aire libre. Conforme reportó la agencia Andina, la entidad indicó que los viajeros procedentes del Reino Unido registran una estadía media de 16 días en territorio nacional con un desembolso cercano a los US$2.401 por travesía.
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Cordillera Blanca y Salvador de Bahía entre los 20 mejores destinos para viajar en 2027
Editores, reporteros y expertos en turismo sostenible de diversas latitudes seleccionaron veinte destinos con razones puntuales para 2027. Su metodología prioriza propuestas responsables: "Buscamos en particular lugares que utilizan el turismo para beneficiar a las comunidades locales, proteger el medioambiente y preservar el patrimonio cultural", indicó BBC Travel según BBC Mirror.
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En la Cordillera Blanca, el cronista Brendan Sainsbury resaltó el circuito de cuatro días en Santa Cruz y la excursión a Laguna 69, dentro del sector Llanganuco del Parque Nacional Huascarán. Asimismo, precisó que las conexiones aéreas entre Lima y Huaraz agilizan la llegada, mientras el itinerario enlaza con Chavín de Huántar, monumento ceremonial andino en la lista de la Unesco.
Por su parte, Salvador de Bahía sobresale ante la Copa Mundial Femenina de la FIFA, programada del 24 de junio al 25 de julio de 2027, donde el estadio Arena Fonte Nova fungirá como una de las ocho sedes inaugurales en Sudamérica. La periodista Catherine Balston subrayó además la herencia afrobrasileña de la antigua capital brasileña en Pelourinho, casco histórico protegido por la Unesco, junto al Museo Nacional de la Cultura Afrobrasileña.
¿Qué otros destinos destacan en BBC Travel para viajar en 2027?
BBC Travel incluye dos propuestas canadienses —la ciudad de Quebec y la provincia de Alberta— junto a dos apuestas japonesas: el traslado ceremonial de troncos hacia el santuario de Ise y el aniversario de la localidad termal de Nagato Yumoto, en la prefectura de Yamaguchi. A su vez, el listado resalta modelos de turismo comunitario como la reserva de Anja en Madagascar, donde los boletos financian sanidad y escuelas locales mientras los lémures de cola anillada "son muy fáciles de avistar", según afirmó Sarah Faith, integrante de Responsible Travel.
- Madagascar. La carretera RN7 permite recorrer paisajes tan distintos como los bosques húmedos del Parque Nacional Ranomafana y los macizos graníticos de Anja, destacados por BBC.
- Ciudad de Quebec, Canadá. La capital provincial, a orillas del río San Lorenzo, combina un casco histórico de calles empedradas con espacios naturales. En 2026, la Unesco la incorporó a su red de reservas de biosfera.
- Península de Ise-Shima, Japón. Además de sus santuarios sintoístas, esta costa de bahías y bosques conserva la tradición de las ama, buceadoras que recolectan mariscos a pulmón.
- Santa Elena, Atlántico Sur. La isla volcánica, conocida por el exilio de Napoleón, programó para febrero de 2027 una semana de actividades al aire libre que incluye un maratón.
- Pantano de Okefenokee, Estados Unidos. En la frontera de Georgia y Florida, sus canales de aguas oscuras se recorren en canoa o kayak. El Refugio Nacional de Vida Silvestre ingresó en la Lista del Patrimonio Mundial en 2026.
- Borgoña, Francia. A sus viñedos y pueblos históricos se suma la programación por el bicentenario de la fotografía en Chalon-sur-Saône, donde se encuentra el museo dedicado a Nicéphore Niépce.
- Meghalaya, India. En las colinas del noreste del país, generaciones de habitantes han guiado el crecimiento de raíces vivas para cruzar quebradas. Nongriat conserva un puente de dos niveles construido de esa manera.
- Ghana. El país conmemora 70 años de independencia en 2027. Los castillos de Cape Coast y Elmina conservan la memoria del tráfico transatlántico de personas esclavizadas.
- Daintree, Australia. En esta selva tropical de Queensland, los recorridos guiados en Mossman Gorge acercan al visitante a la cultura del pueblo kuku yalanji.
- Bohinj, Eslovenia. Una ruta ciclista de 28 kilómetros enlaza los lagos de Bled y Bohinj, en un valle de los Alpes Julianos junto al Parque Nacional del Triglav.
- Unst, Escocia. La isla de las Shetland conserva restos de asentamientos vikingos y alberga el puerto espacial de SaxaVord, donde se proyectan lanzamientos orbitales para 2027.
- Provincia de Gangwon, Corea del Sur. Los senderos montañosos de Seoraksan atraviesan valles y pasan por templos budistas. En la costa, el festival de Gangneung Danoje reúne rituales chamánicos y danzas de máscaras.
- Alberta, Canadá. El Parque Nacional Jasper recupera senderos tras el incendio de 2024, entre ellos los del Valle de los Cinco Lagos. La provincia conmemorará además los 150 años del Tratado 7, firmado entre la Corona y varias Primeras Naciones.
- Cerdeña, Italia. El interior de la isla mediterránea conserva torres prehistóricas de piedra. En el suroeste, la ruta minera de Santa Bárbara atraviesa antiguos poblados y paisajes ligados a esa actividad.
- Christchurch, Nueva Zelanda. La renovación urbana tras los terremotos devolvió protagonismo al río Ōtākaro Avon, que se puede recorrer en una waka, la canoa tradicional maorí.
- Condado de Harghita, Rumanía. Esta zona de Transilvania será Región Europea de la Gastronomía en 2027. Entre sus especialidades figuran el pan de papa, los quesos de montaña y las conservas de frutos del bosque.
- Almaty, Kazajistán. Al pie de la cordillera del Tian Shan, la ciudad ha ampliado su oferta cultural con el Museo de Arte de Almaty, dedicado a obras contemporáneas de Asia Central y otras regiones.
- Nagato Yumoto Onsen, Japón. El pueblo de Yamaguchi, que en 2027 celebra 600 años del hallazgo legendario de su manantial, recuperó su baño público histórico y organiza iluminaciones nocturnas junto al río Otozure.