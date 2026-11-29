Mototaxista de 17 años murió baleado cuando intentaba huir de sujetos en motocicleta en Santa Anita El adolescente esperaba pasajeros en su paradero cuando fue interceptado por dos sujetos que dispararon al menos cinco veces contra su vehículo. Vecinos presumen que el crimen estaría relacionado con un caso de extorsión.

Un mototaxista de 17 años fue asesinado la noche del sábado en Santa Anita, al recibir al menos cinco disparos de dos atacantes en moto. El crimen ocurrió en su paradero habitual. | Panamericana

Un mototaxista de 17 años fue asesinado la noche del sábado en Santa Anita, al recibir al menos cinco disparos de dos atacantes en moto. El crimen ocurrió en su paradero habitual. | Panamericana

Un mototaxista de 17 años fue asesinado a balazos la noche del último sábado, cuando se encontraba en su paradero habitual, ubicado en el cruce de las avenidas Manuel Celedonio de la Torre y Los Cipreses, a la altura del puente El Pino, en el distrito de Santa Anita.

De acuerdo con los testigos, el adolescente se encontraba estacionado y esperaba pasajeros cuando dos sujetos, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, se acercaron a su vehículo y realizaron al menos cinco disparos.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Al percatarse del ataque, el menor descendió rápidamente de la mototaxi e intentó escapar corriendo por la avenida Manuel Celedonio de la Torre en dirección a Los Cipreses. Sin embargo, los atacantes continuaron disparando y el adolescente fue alcanzado por las balas. Finalmente, cayó gravemente herido cerca del puente El Pino.

Pese a que se solicitó ayuda, el joven no pudo sobrevivir debido a la gravedad de las heridas. La zona fue acordonada mientras agentes de la Policía Nacional realizaban las primeras diligencias para recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.

Familiares exigen justicia

Tras conocer el crimen, los familiares de la víctima llegaron hasta el lugar y exigieron justicia. También reclamaron una mayor presencia policial en la zona ante la preocupación de los vecinos por los hechos de violencia.

Según los familiares, el adolescente trabajaba como mototaxista y era uno de los principales sustentos económicos de su hogar. Asimismo, señalaron que deja a una niña de dos años.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha identificado a los autores del homicidio. Los vecinos, sin embargo, señalaron que el ataque podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión, aunque esta hipótesis todavía debe ser corroborada por las autoridades.

Agentes de la comisaría de Santa Anita quedaron a cargo de las diligencias iniciales. La unidad en la que se desplazaba la víctima también fue trasladada para las investigaciones correspondientes. El Ministerio Público participará en las diligencias destinadas a esclarecer el crimen y determinar el móvil del ataque.