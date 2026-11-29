La noche del sábado 7 de noviembre, el COMUAWUY hizo una vigilia por las víctimas de los casi 1500 casos denunciados en Condorcanqui. Fue frente a la comisaría de Juan Velasco Alvarado, en Nieva.

La noche del sábado 7 de noviembre, el COMUAWUY hizo una vigilia por las víctimas de los casi 1500 casos denunciados en Condorcanqui. Fue frente a la comisaría de Juan Velasco Alvarado, en Nieva. Flor Ruiz

Escriben Flor Ruiz e Iván Antezana

Llegaron desde lejos, de las cuencas de los ríos Nieva, Chiriaco, Dominguza, Cenepa y Santiago. Algunas por tierra, otras por río. Del viernes 6 al lunes 9 de noviembre, más de cien mujeres, entre lideresas, sabias y jóvenes, asistieron en Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, Amazonas, al Segundo encuentro para el diálogo de saberes de mujeres awajún wampis - Nuwa aida ipá amainawa. No solo las vimos dialogar, discutir, cantar, bailar y elegir a la nueva directiva del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umakai Yawi (COMUAWUY). También confrontaron a las autoridades, plantearon denuncias, exigieron compromisos con plazos concretos. Pero, sobre todo, hablaron de sus derechos. Eran mujeres defendiendo a mujeres.

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Carmen

“Muchas mujeres desconocen a quién pedir apoyo”, comenta Carmen Samaniego (36), vocal de la junta directiva del COMUAWUY. “Nosotras les decimos que no están solas, que tenemos una lideresa, que si ellas tienen vergüenza de ir al Centro de Emergencia Mujer o al Poder Judicial, entonces las vamos a apoyar con una defensora comunitaria, que ella les va a hacer el acompañamiento. Pero que digan lo que les pasa”.

Justamente, decir lo que les pasa no es fácil para muchas mujeres. “A veces el marido, aunque sea malo, tiene chacra, siembra, o es cazador, trae cualquier cosa, ya tienen para comer. Y la mujer piensa que si su marido se va, ¿de dónde tendrá para comer?, ¿quién la ayudará en la chacra?”, agrega Carmen. Cuando ella va a comunidades a brindar apoyo psicosocial, las mujeres le cuentan que sus esposos dicen “ya vienen esas mujeres que les enseñan a nuestras esposas a no dejarse maltratar”, o “no quiero que te vayas a esos talleres porque ahí te enseñan a defenderte y ya no quieres hacer caso en la casa”.

En la organización, Carmen también es traductora awajún-castellano. Fuimos con ella a una comunidad nativa donde el COMUAWUY registró detalles de un nuevo caso. La víctima era una niña de diez años que no iba al colegio por la discriminación de sus compañeros, ya que se le había detectado VIH. Fue violada por su padrastro, que también violó a sus hermanas, incluida una de dieciséis años que se suicidó. Ninguna de las menores le avisaba a la mamá, en casa se hacían de la vista gorda y el agresor continúa impune. Pero cuando la niña cayó enferma, su abuela puso la denuncia.

Carmen Samaniego (izquierda) acompaña a Rosemary Pioc (derecha), presidenta del COMUAWUY, durante una visita a una niña portadora de VIH. Foto: Flor Ruiz.

Daniela

Cuando se animan a denunciar y tienen el apoyo necesario para sostener los trámites, las mujeres descubren que, sea porque el marido cambia y ya no las maltrata, o porque se separan definitivamente, el futuro siempre es mejor para ellas y sus hijos. Lo reafirma Daniela Pizarro (18), quien recuerda que a sus ocho años siempre veía triste a una amiga del aula, cuyo abuelo llegaba borracho a casa y golpeaba a su abuela. Pero cuando la golpeó a ella también, sacó el valor para convencer a su abuela de denunciarlo. Después de una semana en una celda, el abuelo nunca volvió a pegarle a nadie.

Lamentablemente, no todas tienen esa suerte. Daniela también recuerda a su amiga de 20 años, quien se suicidó poco después de ser violada, por la falta de atención de las instituciones, la impunidad del agresor y la nula ayuda psicológica. Por eso, cuando estuvo en Lima en una marcha el sábado pasado, la arenga “somos la voz de las niñas que ya no están” le resultó difícil. La gritó tres, veinte, tantas veces como pudo resistir su voz, que se apagó cuando las lágrimas empezaron a salir. “Eso me pone triste, pero también me da fuerza y coraje. Las mujeres siempre vamos a cargar con el dolor y la vergüenza, mientras los hombres pueden seguir sin penas ni remordimientos”.

Daniela es la más joven del COMUAWUY, donde participa desde 2025. Tiene clara la importancia de las jóvenes en la organización: la necesidad de hacer que valoren su identidad cultural, sus saberes, la chacra como una despensa de alimentos y las plantas como farmacia natural, la artesanía. Sin embargo, en el caso de los varones se añaden como problemas la falta de inversión en el agro y la ausencia de precios justos. “Entonces, muchos optan por trabajar en la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico. Como resultado, dejan de ver una solución para sus propias vidas y abandonan el interés en los derechos de las personas. Y así seguirán el VIH, las violaciones, los suicidios”.

Daniela se capacita actualmente en los procesos de acompañamiento a las víctimas y de diálogo con las instituciones del Estado. Postulará a la universidad para ser abogada y “estar donde haya problemas y ayudar a resolverlos”.

Daniela Pizarro (al centro), la integrante más joven del COMUAWUY, durante una marcha en el centro de Lima. Foto: Flor Ruiz.

Eliana

“No hables, no digas nada. Lo que sucede acá, se soluciona acá y acá se termina. Si hablas, en cualquier momento te va a caer a ti o a tu familia”. La joven awajún Eliana (nombre ficticio) nos pide anonimato mientras recuerda esas palabras con las que ella y las defensoras de derechos humanos siempre se encuentran cuando denuncian los casos de violaciones a menores. A sus 27 años, comenta que ha acompañado en el rescate de seis niñas durante los tres años que integra el COMUAWUY. En el congreso de hace pocas semanas, vimos la energía de Eliana mientras contaba cómo tiene que protegerse de posibles represalias, no solo de los apus o dirigentes de comunidades, sino también de autoridades de colegios, instituciones o hasta de sus propios familiares. Para ellos, su presencia busca dividir a las comunidades. Muchas veces, sus principales temores provienen de las amenazas que recibe de los mismos agresores de las niñas. “Vivo con miedo, no voy a negarlo. Pero cuando una sabe que está haciendo lo correcto, no hay vuelta atrás. Es una decisión que se toma. Esa niña violentada pudo haber sido mi madre, mi hija, pude haber sido yo. Entonces, cuando ves que con lo que tú haces se está impartiendo justicia, por dentro sientes alivio. Aunque también pienses en qué te dirán cuando se den cuenta de que tú acompañaste la defensa. ¿Qué harían conmigo?”

Las historias de Carmen, Daniela y Eliana se parecen a las de muchas de sus compañeras. Todas sufrieron incomprensión y rechazo en sus propias comunidades, e incluso tuvieron que abandonar a sus familias. Todas fueron tachadas de problemáticas, les reclamaron hacer quedar mal a la comunidad, y recibieron amenazas para intentar callarlas.

Eliana a orillas del río Nieva, por donde llegan algunas de las víctimas luego de varios días de viaje. Foto: Flor Ruiz.

En el duro tránsito de buscar justicia, estas mujeres encontraron al COMUAWUY. Un espacio que no solo les permite perseverar en esa búsqueda: también se ha convertido en una familia que las ha acogido por las mismas razones por las que sus familias originales las rechazaron. En el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, conviene recordar que las mujeres del COMUAWUY se enfrentan en Condorcanqui al mismo sistema y a los mismos problemas que muchas personas en nuestro país.