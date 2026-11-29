JNE: restricciones por la segunda vuelta inician este lunes 30 en 15 regiones | Foto: Andina

JNE: restricciones por la segunda vuelta inician este lunes 30 en 15 regiones | Foto: Andina

El lunes 30 de noviembre comienzan las restricciones electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 15 departamentos para la segunda elección regional del domingo 6 de diciembre.

Las regiones comprendidas en esta jornada electoral son Loreto, Pasco, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima Provincias, Junín, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

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Cronograma de prohibiciones y sanciones

Desde el lunes 30 de noviembre queda prohibido difundir encuestas o proyecciones sobre los resultados en medios de comunicación, según el artículo 191° de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). La falta conlleva multas de entre 10 y 100 UIT, es decir, de S/55.000 a S/550.000.

Desde el viernes 4 de diciembre no se permiten mítines ni actos públicos de carácter político, conforme al artículo 190° de la LOE. Quienes infrinjan esta norma arriesgan prisión de entre tres meses y dos años, de acuerdo con el artículo 388° de la misma ley.

La difusión de todo tipo de propaganda termina desde las 0.00 horas del sábado 5 de diciembre. En tanto, la prohibición de vender alcohol, conocida como ley seca, rige desde las 8.00 horas del sábado 5 de diciembre hasta las 8.00 horas del lunes 7 de diciembre.

Según el inciso a) del artículo 390° de la LOE, violar la ley seca se sanciona con cárcel de hasta seis meses y una multa equivalente al 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días de multa (S/3.390).

Reglas del día de votación y fiscalización

Durante el domingo 6 de diciembre, entre las 7.00 y las 17.00 horas, tampoco se pueden realizar espectáculos públicos al aire libre ni en locales cerrados, ni reunir electores a menos de 100 metros de una mesa de sufragio.

Para vigilar el cumplimiento de estas normas y resguardar el voto libre y transparente, el JNE desplegará fiscalizadores en las 15 regiones durante el proceso.