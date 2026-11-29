Una fábrica francesa quebró y, meses después, los obreros despedidos la ocuparon y hallaron un tesoro oculto: más de 400 autos de colección Los hermanos Schlumpf habían preparado la fábrica como galería privada, pero tras su huida, los empleados organizaron una exposición gratuita, más tarde designada como Museo de los Trabajadores.

El 7 de marzo de 1977, trabajadores de un sindicato ocuparon una antigua fábrica en Mulhouse, Francia, descubriendo más de 400 automóviles clásicos ocultos por los hermanos Schlumpf.

El 7 de marzo de 1977, trabajadores de un sindicato ocuparon una antigua fábrica en Mulhouse, Francia, descubriendo más de 400 automóviles clásicos ocultos por los hermanos Schlumpf. Ilustración LR

El 7 de marzo de 1977, trabajadores afiliados a un sindicato tomaron los depósitos de una vieja manufactura textil en Mulhouse, región oriental de Francia. La movilización tras la bancarrota empresarial de Hans y Fritz Schlumpf reveló más de 400 automóviles clásicos ocultos hasta ese momento de la mirada ciudadana.

Los magnates preparaban aquel recinto fabril como galería particular mediante una nave de 17.000 metros cuadrados con vías internas y luminarias evocadoras del puente Alejandro III en París. Al irrumpir los empleados en las instalaciones, los propietarios ya habían huido hacia Basilea, Suiza.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

¿Cómo reunieron los hermanos Schlumpf más de 400 autos de colección?

La crisis textil precipitó el derrumbe empresarial en 1976. El Museo Nacional del Automóvil de Mulhouse indica que a finales de ese año salieron los últimos 20 empleados de HKC y se clausuraron las naves. Los cierres avanzaron en otras plantas: el 1 de abril de 1977, Le Monde reportó notificaciones de cese con dos meses de preaviso para las plantillas de Mulhouse y Malmerspach.

Desde inicios de los años sesenta, Fritz Schlumpf consultó un directorio del club británico de propietarios de Bugatti para ubicar vendedores en diversas naciones. De ese modo contactó al estadounidense John W. Shakespeare, a quien en 1964 adquirió 30 unidades por 85.000 dólares con flete a Francia incluido, entre ellas un Type 41 Royale carrozado por Park Ward, uno de los seis Royale construidos.

Los agentes comerciales de las hilanderías colaboraron en la búsqueda de coches, mientras técnicos y especialistas recuperaron numerosos vehículos deteriorados. Según Motor.es, el gran recinto albergó 427 automóviles, incluidos 122 Bugatti, junto a creaciones de Ferrari, Maserati y Gordini.

¿Cómo nació el Museo Nacional del Automóvil y qué ocurrió con la Colección Schlumpf?

Los sindicatos abrieron la muestra al público gratis y recolectaron aportes voluntarios en la puerta para financiar los costos y respaldar la huelga. El 23 de julio de 1977, los trabajadores denominaron el espacio Museo de los Trabajadores. "Los hermanos Schlumpf son desposeídos simbólicamente y los bienes se devuelven a quienes permitieron crearlos", expresó un vocero gremial de la CFDT ante Le Monde.

En 1978, Francia blindó el patrimonio como monumento histórico, decisión que bloqueó la salida de sus vehículos hacia el exterior. Al año siguiente, el Tribunal de Apelación de Colmar ratificó que la quiebra abarcaría el patrimonio privado de los dueños, junto con el repertorio motorizado. Pocas horas después de la sentencia, la CFDT entregó las llaves de la planta.

En 1981, un consorcio formado por la ciudad de Mulhouse, instituciones regionales y organizaciones del rubro automotor adquirió todo el conjunto por 44 millones de francos franceses. La instalación inauguró de manera oficial el 10 de julio de 1982 bajo el título de Museo Nacional del Automóvil. A partir de 1989, su rotulación suma la mención Colección Schlumpf.