Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Piura obligaron a desplegar un operativo de emergencia que permitió rescatar y evacuar a más de 400 personas que quedaron atrapadas en distintos sectores de la ciudad. La intervención estuvo a cargo de efectivos del Ejército y la Policía de Salvataje, quienes utilizaron botes y kayaks para trasladar a los afectados hacia zonas seguras.

A través de un comunicado, el Comando FEN, grupo de trabajo liderado por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó sobre las acciones de respuesta multisectorial ejecutadas frente a la emergencia. Entre ellas, se dispuso el despliegue de puestos móviles de atención, ambulancias y personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para asistir a la población.

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Como parte de la ayuda humanitaria, también se habilitó un albergue en el sector Los Algarrobos y se distribuyeron más de 500 raciones de alimentos en la urbanización Ignacio Merino. Además, con el apoyo de la Fundación Romero, se entregaron 1.700 canastas con alimentos y productos de primera necesidad, así como agua, a las familias damnificadas de Ignacio Merino y El Chilcal.

Instalan equipos para acelerar evacuación de agua en Piura

Respecto de los trabajos para retirar el agua acumulada, el Comando FEN informó que se restableció la operatividad del Sistema Alternativo de Recolección en la urbanización Ignacio Merino. Asimismo, se dispuso la instalación de un segundo trasvasador para acelerar el traslado del agua acumulada hacia el río Piura.

Las labores también contemplan el uso de un cargador frontal para retirar los vehículos que quedaron atrapados por las inundaciones y que dificultan el desplazamiento en las zonas afectadas.

Por otro lado, el grupo de trabajo señaló que la presidenta Keiko Fujimori anunció durante su visita a Piura la emisión de un decreto de urgencia para que el Gobierno asuma el manejo de los sistemas de alerta y respuesta ante inundaciones, así como de los equipos de drenaje.

La medida busca centralizar la gestión de estos mecanismos frente a emergencias por lluvias e inundaciones. Mientras continúan las labores de atención, numerosas familias de Piura todavía enfrentan las consecuencias de las precipitaciones y esperan que se acelere el drenaje de sus viviendas y calles en medio de una emergencia que ya había sido anunciada.