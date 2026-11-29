Las autoridades han intensificado las operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal en la región Loreto, con énfasis en golpear economías ilícitas, redes de financiación y corredores fronterizos.

El Comando Unificado Puma, durante la rendición de cuentas del sector Defensa, presentó parte de los resultados obtenidos por las Fuerzas Armadas en el último fin de semana en dos operaciones. Entre las cifras expuestas hubo indicadores relacionados con el narcotráfico, minería, las capturas de 8 presuntos mafiosos y las afectaciones a las estructuras ilegales.

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La primera intervención estuvo a cargo del personal militar del Batallón de Protección de la Amazonía “Guepí” N.° 83, perteneciente a la Fuerza de Tarea Putumayo.

Durante la intervención, desarrollada en el Río Putumayo, se intervinieron dos dragas presuntamente utilizadas para la extracción ilegal de oro y se detuvo a tres ciudadanos. Asimismo, se hallaron una escopeta, 60 cartuchos, un balón de gas y tres embarcaciones menores.

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En simultáneo, en la comunidad nativa Cushillo Cocha, distrito de Ramón Castilla, la Fuerza de Tarea Unificada Mariscal Ramón Castilla ejecutó la operación denominada 'Tempestad de David', con la participación de la 35.ª Brigada de Selva y unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, como la Dirandro y los Sinchis de Mazamari, así como la Administración de Control de Drogas (DEA) (agencia federal de EE. UU.).

Guerra al narcotráfico en Loreto.

Fueron detenidas cinco personas: tres ciudadanos, un peruano y una persona cuya nacionalidad se encuentra pendiente de determinar. Además, se incautaron 150 kilogramos de pasta básica de cocaína (PBC), aproximadamente 300 gramos de clorhidrato de cocaína y 100 kilogramos de permanganato de potasio.

Durante la operación también se incautaron tres escopetas artesanales, tres pistolas, municiones de diversos calibres, dinero en moneda nacional y extranjera, 19 teléfonos celulares y dos radios de comunicación.

Ambas intervenciones, afirman las autoridades, afectan la capacidad logística de las organizaciones vinculadas a las economías ilícitas que amenazan la seguridad de las comunidades amazónicas, depredan nuestros recursos naturales y comprometen la estabilidad de las zonas fronterizas del país.

La afectación económica ocasionada a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas asciende aproximadamente a US$108.550,00.

GUERRA AL COMANDO VERMELHO

Las operaciones en esa región se han intensificado desde agosto, cuando en una acción combinada con la Policía Federal de Brasil, se ejecutó una histórica intervención armada en el centro poblado Bellavista de Callarú.

Entonces, las fuerzas del orden tomaron el control territorial de esta zona fronteriza, capturando a un peligroso nexo internacional y desmantelando la infraestructura logística y de guerra del temido cartel transnacional Comando Vermelho, catalogado como organización terrorista.

Bellavista de Callarú, provincia de Mariscal Ramón Castilla, es una zona de frontera de la región Loreto.

La operación se ejecutó el viernes 21 de agosto bajo el Plan Amazonía 2026. Tal como lo denunció La República a inicio de año, Bellavista de Callarú se había convertido en un punto crítico de acopio y distribución de droga hacia Brasil y Europa, registrando cultivos masivos de coca y decomisos previos de hasta 24 toneladas de marihuana.

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Durante la incursión de entonces, se detuvo a un ciudadano y se incautó armamento de guerra de largo alcance, chalecos antibalas, insumos químicos, un laboratorio para el procesamiento de pasta básica de cocaína (PBC) y una instalación que servía como guarida estratégica de los delincuentes brasileños y colombianos.

Según informaron las fuerzas del orden, consolidaron el control territorial y restablecieron la seguridad tras el constante hostigamiento criminal que sufría la población.

Indicaron que la toma de Bellavista de Callarú marcó un hito crucial pero sumamente alarmante para Loreto: confirmó con pruebas contundentes la peligrosa penetración del cartel transnacional Comando Vermelho en territorio peruano.

Esta organización terrorista brasileña venía instrumentalizando un pueblo de más de 5.000 habitantes para establecer sus laboratorios, guaridas y rutas internacionales de droga. Colombia apunta a las redes que sostienen el control criminal.