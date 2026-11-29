Actriz Mónica Sánchez indignada con gobierno de Keiko Fujimori por falta de acciones contra el Fenómeno del Niño: "¿En qué manos estamos?" Mónica Sánchez cuestionó a Keiko Fujimori tras su llegada a Piura por las intensas lluvias e inundaciones. La actriz también cuestionó la gestión del Gobierno y aseguró que en años anteriores, ya se estaría hablando de vacancia.

La actriz Mónica Sánchez expresó su indignación por la respuesta del gobierno de Keiko Fujimori ante las inundaciones que afectan a Piura, luego de que la mandataria visitara la región para supervisar la emergencia provocada por las intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno del Niño (FEN). A través de su cuenta de X, la artista reaccionó a una declaración presidencial que generó cuestionamientos y burlas en redes sociales.

"¡Dios mío! ¿En qué manos estamos?", escribió la recordada intérprete de ‘Charito’ en 'Al fondo hay sitio' al compartir un video del momento en que la mandataria manifestó su deseo de que las lluvias se detuvieran para poder retirar el agua acumulada. Además, republicó el comentario de una usuaria que cuestionó la gestión del Ejecutivo y comparó las reacciones políticas ante las crisis del actual y del anterior gobierno.

Mónica Sánchez critica a Keiko Fujimori tras llegada a Piura de la mandataria

La visita de Keiko Fujimori a Piura, en medio de la emergencia por las fuertes lluvias e inundaciones, provocó diversas reacciones entre ciudadanos y figuras públicas. Una de ellas fue Mónica Sánchez, quien manifestó su rechazo a las declaraciones de la presidenta durante su recorrido por las zonas afectadas.

El episodio que generó la reacción de la actriz ocurrió cuando Fujimori expresó: "Esta noche será larga, ojalá que esta lluvia pare; si parara, podríamos eliminar toda el agua". La frase fue pronunciada mientras la mandataria intercambiaba comentarios con un funcionario de su Gobierno sobre las dificultades para retirar el agua acumulada en las calles.

Sánchez compartió el registro audiovisual en su cuenta de X y acompañó la publicación con una breve expresión de indignación: "¡Dios mío! ¿En qué manos estamos?"

Su mensaje se sumó a las críticas que recibió la presidenta por sus palabras, que fueron objeto de comentarios irónicos y cuestionamientos en las plataformas digitales.

Si fuera el anterior gobierno, ya se estaría hablando de vacancia: la reflexión de Mónica Sánchez

La crítica de Mónica Sánchez no quedó únicamente en su reacción al video de Keiko Fujimori en Piura. La actriz también compartió en X una publicación de una usuaria que manifestó su desazón por la situación política y social del país bajo la actual administración.

Publicación compartida por Mónica Sánchez.

"Piura inundada, balacera en la Costa Verde... Si fuera el anterior gobierno, ya se estaría hablando de vacancia. Cero dudas", señalaba el mensaje que la intérprete republicó en su cuenta.

Este nuevo pronunciamiento se suma a otras intervenciones públicas de la actriz contra el Gobierno de Keiko Fujimori. El 6 de noviembre, Sánchez cuestionó los primeros 100 días de la gestión presidencial y calificó su balance como un fracaso.

Posteriormente, el 19 de noviembre, rechazó las detenciones de los músicos Pedro Mo y Brenda Jah, al exigir respeto por sus derechos y cuestionar el uso de acusaciones vinculadas al terrorismo.