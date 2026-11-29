Querida exchica reality conmueve al anunciar que está embarazada tras sufrir la pérdida de su bebé hace unos meses A sus 35 años, una de las chicas más queridas de los realities peruanos se quebró al anunciar que se encontraba en la dulce espera. La modelo había pasado por una dolorosa pérdida hace solo unos meses.

Poly Ávila volvió a captar la atención de sus seguidores con una noticia que marca un nuevo capítulo en su vida personal. La modelo argentina, recordada por su participación en el mundo de los realities, anunció que está embarazada mediante una publicación en Instagram, donde dejó ver su incipiente pancita y expresó la emoción que siente ante esta nueva etapa.

El anuncio adquiere un significado especial debido a la difícil experiencia que vivió meses atrás, cuando comunicó que había sufrido la pérdida de su bebé. En aquella oportunidad, la exintegrante de 'Combate' compartió un mensaje íntimo que conmovió a su comunidad. Ahora, después de aquel episodio, decidió hacer público que espera un bebé y agradecer las numerosas muestras de cariño que recibió.

Poly Ávila anuncia emocionada que se encuentra embarazada

La noticia fue compartida por Poly Ávila a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una fotografía luciendo un bikini negro mientras posa sonriente y muestra su pancita de embarazo. La imagen permitió a sus seguidores conocer este importante momento personal, que la modelo decidió comunicar de una manera sencilla y sin necesidad de escribir un extenso mensaje.

Para acompañar la fotografía, utilizó cuatro emojis: un pollito, un bebé, un corazón y un arcoíris. Estos símbolos acompañaron el anuncio y dieron paso a una ola de felicitaciones de parte de sus seguidores, quienes reaccionaron con entusiasmo ante la noticia de que volverá a convertirse en mamá.

La exchica reality también se tomó un momento para agradecer las muestras de afecto que recibió después de compartir la publicación. En declaraciones recogidas tras el anuncio, expresó lo emocionada que se encuentra y reconoció que todavía le resulta complicado explicar con palabras todo lo que está viviendo.

"Estoy muy contenta, muy agradecida con todos los mensajitos de amor que nos mandaron. Me cuesta todavía poner en palabras esta situación", manifestó la modelo, al referirse a las numerosas muestras de cariño que llegaron después de hacer pública su gestación.

La vez que Poly Ávila reveló que había perdido un bebé

El actual embarazo de Poly Ávila llega después de una experiencia dolorosa que la modelo decidió compartir públicamente durante la celebración de su cumpleaños número 35. Aunque inicialmente publicó imágenes en las que aparecía sonriente junto a su pareja, horas más tarde reveló que atravesaba un momento emocionalmente difícil.

A través de sus historias de Instagram, la influencer publicó una fotografía junto a su compañero sentimental, tomada durante una celebración sencilla en casa. Junto a esa imagen, escribió un mensaje con el que anunció que había sufrido la pérdida de un embarazo, una situación que había mantenido en el ámbito privado hasta entonces.

"Festejando con un sabor amargo. Duelando una pequeña sonrisita que no fue. Pero estuvo... unos meses, un ratito, y me hizo soñar", expresó en aquella oportunidad.

Otro de los fragmentos que llamó especialmente la atención fue el cierre de su mensaje, en el que dejó ver el sentimiento que acompañaba aquel recuerdo. "Quizás en algún momento encontremos la explicación, mi pequeña", escribió Poly Ávila.