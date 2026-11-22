Dormir con el ventilador encendido alivia el calor, pero médicos advierten de 4 posibles efectos en la salud: ¿cómo reducirlos? Las molestias pueden incluir congestión nasal y empeoramiento de asma o alergias. Mantener la humedad adecuada en la habitación es clave para un descanso reparador.

Son las dos de la madrugada y el calor obliga a apartar las sábanas. Encender el ventilador trae un alivio casi inmediato: la brisa que pasa sobre el cuerpo ayuda a evaporar el sudor y, con ello, a disipar parte del calor. Esa sensación de frescura puede hacer más llevadera una noche calurosa.

Al amanecer, algunas personas pueden despertarse con la nariz tapada o los ojos irritados. Influyen la dirección de la corriente y lo que esta levanta a su paso. "Aunque los ventiladores mejoran la circulación del aire, no lo filtran", explicó William Lu, director médico de la clínica del sueño Dreem Health, a Tom’s Guide.

¿Qué 4 efectos puede tener dormir con el ventilador encendido?

Las molestias dependen de factores como el tiempo de exposición, la presencia de alérgenos en el dormitorio y la sensibilidad de cada persona. Quienes tienen asma, rinitis alérgica u ojo seco pueden notar que sus síntomas se intensifican durante la noche o al despertar.

Empeoramiento de las alergias o el asma. El aparato puede dispersar polvo, polen o caspa de mascotas acumulados en la habitación. En personas sensibles, la exposición a estas partículas puede provocar estornudos, picazón o lagrimeo y agravar la tos o las sibilancias en quienes tienen asma.

El aparato puede dispersar polvo, polen o caspa de mascotas acumulados en la habitación. En personas sensibles, la exposición a estas partículas puede provocar estornudos, picazón o lagrimeo y agravar la tos o las sibilancias en quienes tienen asma. Rigidez muscular. Una guía de Healthline revisada por el médico Raj Dasgupta menciona la tensión muscular como una posible molestia cuando la corriente se concentra durante horas en una misma zona. Si aparece dolor de cuello al despertar, también puede influir una postura incómoda durante el sueño, según MedlinePlus.

Una guía de Healthline revisada por el médico Raj Dasgupta menciona la tensión muscular como una posible molestia cuando la corriente se concentra durante horas en una misma zona. Si aparece dolor de cuello al despertar, también puede influir una postura incómoda durante el sueño, según MedlinePlus. Congestión nasal. La exposición continua puede resecar las mucosas de la nariz y la garganta. "Esto puede causar congestión nasal, dolor de garganta o sequedad en la boca al despertar", explicó a Tom’s Guide Praveen Bhatia, especialista en medicina respiratoria.

La exposición continua puede resecar las mucosas de la nariz y la garganta. "Esto puede causar congestión nasal, dolor de garganta o sequedad en la boca al despertar", explicó a Tom’s Guide Praveen Bhatia, especialista en medicina respiratoria. Sequedad en la piel y los ojos. Una corriente directa y prolongada puede resecar la piel, sobre todo si ya hay eccema. En los ojos, el flujo de aire puede acelerar la evaporación de las lágrimas y aumentar la irritación, según Mayo Clinic.

¿Cómo reducir las molestias al dormir con el ventilador encendido?

Para minimizar el impacto en la salud respiratoria, ubica el electrodoméstico lejos de la cama y dirige el flujo de aire hacia otra zona del dormitorio, idealmente con el modo oscilante activo para distribuir la brisa sin golpear el rostro. Asimismo, Healthline recomienda programar el temporizador para que el aparato detenga su marcha una vez que logres conciliar el sueño, evitando así una exposición prolongada durante la madrugada.

Mantener la higiene ambiental resulta indispensable mediante la limpieza frecuente de las aspas y las superficies cercanas para eliminar alérgenos acumulados. Ante cuadros de asma por sensibilidad a los ácaros, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sugieren lavar las sábanas semanalmente y pasar una aspiradora con filtro HEPA. Por su parte, si el ambiente es demasiado seco, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aconseja conservar la humedad relativa interior entre el 30% y el 50%, emplear un humidificador solo si resulta necesario y desinfectar su depósito con regularidad.