Casi no llueve, pero en esta ciudad brasileña logran hasta 4 ciclos de maíz al año gracias a un recurso clave de la zona La instalación permite hasta cuatro cosechas anuales de maíz gracias al riego de un río y al uso de técnicas de mejoramiento genético en soja, sorgo y otros cultivos.

El 24 de noviembre, GDM inauguró la ampliación de su centro científico en Petrolina, Brasil, optimizando la producción agrícola.

El 24 de noviembre, GDM inauguró la ampliación de su centro científico en Petrolina, Brasil, optimizando la producción agrícola. Ilustración LR

El 24 de noviembre, la firma de origen argentino GDM inauguró la ampliación de su centro científico en Petrolina, municipio de Pernambuco, en el noreste brasileño. Con riego del río San Francisco y clima semiárido de 300 milímetros anuales, la instalación logra hasta cuatro ciclos de maíz por año y acelera el mejoramiento genético de cinco especies: soja, sorgo, girasol, trigo y dicho cereal.

Este complejo multicrop funciona como una “cocina” para diseñar el catálogo agrícola de la próxima campaña, mediante “recetas enfocadas en más productividad”. Nacida en Chacabuco y expandida a escala global, la organización reúne ahora múltiples líneas genéticas bajo un mismo techo para impulsar rendimientos frente a temporadas secas.

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¿Cómo logra el río San Francisco sostener cuatro cosechas de maíz al año en Petrolina?

Las lluvias locales se agrupan en un periodo breve. Datos de Embrapa en la estación Bebedouro, ubicada en Petrolina, indican una media anual de 549 milímetros entre 1963 y 2009, con cerca del 90% concentrado entre noviembre y abril; agosto registra el mínimo mensual con 4,3 milímetros.

El sistema público Senador Nilo Coelho canaliza el flujo hídrico del río San Francisco. Operativo desde 1984, conecta la represa de Sobradinho con Petrolina mediante acequias, ductos y plantas de bombeo que cubren 18.667 hectáreas irrigables, de acuerdo con Codevasf.

Sobre las parcelas de GDM, el riego localizado por goteo sostiene la producción continua. Marcos Quiroga, director científico de la firma, señaló a Infocampo que la unión de humedad constante, calor estable y escasos cambios en el fotoperiodo impulsa nuevas siembras sin aguardar el próximo verano.

¿Cómo aceleró GDM el desarrollo de híbridos de maíz de tres años a un año y medio?

La compañía GDM recorta a 18 meses la creación de nuevos híbridos de maíz al enlazar múltiples ciclos de cruza y elección dentro del mismo ciclo productivo. De acuerdo con Agrofy News, esta dinámica acortó de 36 a 18 meses el tiempo total para obtener una variante comercial.

La base operativa multiplica el volumen genético para los planes de Brasil y Argentina. "Anualmente generamos más de 100 mil líneas", declaró a Agrofy News Cristian Brzezinski, líder global de investigación en maíz de GDM, en un centro donde se concretan sobre tres millones de fecundaciones anuales.

Las semillas orientadas al mercado argentino viajan hacia allí para atravesar pruebas en su ventana regular de implantación. Dichas evaluaciones miden el desempeño local en las zonas de cultivo, y con esos datos los especialistas eligen las opciones finales para los agricultores.