EsSalud aumenta abastecimiento de medicamentos al 70% y anuncia mejoras para asegurados EsSalud recupera 37 ambulancias, reactiva tomógrafos y anuncia nuevas jornadas quirúrgicas para reducir las listas de espera en distintas regiones.

EsSalud reportó más medicamentos disponibles, ambulancias recuperadas y cirugías para reducir las listas de espera, además de proyectos de tecnología e infraestructura.

EsSalud reportó más medicamentos disponibles, ambulancias recuperadas y cirugías para reducir las listas de espera, además de proyectos de tecnología e infraestructura. EsSalud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) elevó del 44% al 70% el abastecimiento de medicamentos durante los dos primeros meses de gestión de su presidenta ejecutiva, Zulema Tomás Gonzáles. La institución también destrabó 37 ambulancias que llevaban casi dos años paralizadas y reforzó las jornadas quirúrgicas en distintas regiones del país.

Entre las próximas medidas, la titular anunció la distribución de 4000 computadoras desde la primera semana de diciembre y una licitación centralizada de cerca de 400 medicamentos para 2027. Además, la gestión prepara cambios administrativos y reportó avances en el proyecto Torre Trecca, destinado a ampliar la atención especializada.

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¿Qué medidas buscan reducir las listas de espera?

Durante los fines de semana y en horarios nocturnos, EsSalud reforzó las jornadas quirúrgicas para atender a pacientes en espera. El Policlínico Grau realizó cerca de 180 operaciones de cataratas, mientras que las redes asistenciales de Lambayeque y Arequipa desarrollan intervenciones similares para responder a la demanda acumulada.

Por su parte, Hospital Perú reportó más de 10.000 atenciones en Loreto y El Porvenir, en Trujillo; cerca de 9000 en Lambayeque y 7000 en Piura. Las siguientes intervenciones están previstas en Cusco, Puno y Madre de Dios, con especialistas de distintas áreas médicas para reforzar temporalmente los servicios.

¿Cómo avanzan la modernización y la atención especializada?

El proyecto Torre Trecca busca ampliar la consulta externa y beneficiar a más de 1,2 millones de asegurados. El complejo incluirá cuatro tomógrafos, tres resonadores magnéticos y mamógrafos, además de servicios para detectar enfermedades como el cáncer de colon, cuello uterino y próstata.

En tecnología, la distribución de 4000 computadoras permitirá avanzar hacia la interconexión de historias clínicas. EsSalud también reactivó en menos de dos semanas cuatro tomógrafos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y gestiona la recuperación de su resonador magnético. En Piura impulsa un servicio propio de hemodiálisis con más de 14 camas.

Las 37 ambulancias destrabadas reforzarán emergencias y traslados en 25 regiones. Cuentan con desfibriladores portátiles, camillas telescópicas y sistemas de radiocomunicación. En paralelo, la gestión renovó 14 de las 30 redes asistenciales y prepara una estructura orgánica que reduzca duplicidades y priorice los servicios de salud.

La reorganización propuesta contempla recortar en más del 50% los cargos administrativos de la alta dirección, estimados en alrededor de 800 puestos. Además, EsSalud mantiene conversaciones con los ministerios de Economía y de Trabajo para abordar aportes pendientes: la deuda total reportada asciende a S/3.800 millones, con cerca de S/2.000 millones correspondientes a gobiernos regionales y municipales.