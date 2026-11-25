Confirmado | Gobierno de Donald Trump anuncia cierre de frontera de EE.UU. desde el 11 de diciembre: Así afectará a todos los extranjeros La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. anunció el cierre temporal de la frontera de Alburg Springs a partir del 11 de diciembre.

Anuncia cierre de frontera de EE.UU. desde el 11 de diciembre. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El pasado 19 de noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunció que a partir del 11 de diciembre cerrará la frontera del paso desde Alburg Springs - Grand Isle - Vermont, a todos los viajeros. Si bien esta medida será temporal, se realizará por diversas obras en el lugar.

Cabe mencionar que estas construcciones buscan renovar en su totalidad el interior del edificio histórico de este puerto de entrada, cuya construcción ocurrió en 1937.

El paso de Alburg Springs cerrará el próximo 11 de diciembre de 2026

El cierre oficial iniciará el viernes 11 de diciembre a las 4.00 p. m. y su inhabilitación contempla un período de entre 12 y 14 meses, por lo que no podrá ser utilizado por los viajeros hasta principios de 2028.

"El proyecto de modernización incluye reformas en el edificio histórico, incluyendo los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería, así como mejoras en las cabinas de inspección exterior y en la infraestructura", indica el comunicado oficial.

Según los datos oficiales compartidos por la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, para estas reformas se contempla un presupuesto aproximado de entre 9 y 11 millones de dólares.

¿Qué deben hacer los viajeros si el cruce de Alburg Springs está cerrado?

Durante el tiempo en que este cruce entre Estados Unidos y Canadá se encuentre cerrado, la instrucción para los viajeros es utilizar los puertos de entrada alternativos, que son:

Puerto de entrada Highgate Springs: abierto 24 horas y ubicado a 29 km al este.

Puerto de entrada Alburgh: abierto todos los días de 8.00 a. m. a 8.00 p. m., ubicado aproximadamente a 13 km al oeste.

Puerto de entrada Rouses Point: abierto todos los días de 8.00 a. m. a 8.00 p. m. y ubicado a 18 km al oeste.

Ten en cuenta que habrá una señalización en los accesos para que los conductores conozcan cuándo el cruce ya no se encuentre disponible. Es importante destacar que el cierre afectará principalmente a todo el tráfico, para pasajeros y transporte comercial.