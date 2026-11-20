Fallece paciente oncológico que contrajo viruela del mono en el hospital Almenara de EsSalud Jorge Chirinos, de 53 años, había presentado cuadros de fiebre, desmayos y erupciones en la piel tras ser sometido a un trasplante de médula ósea en el hospital Almenara, según denunció su familia.

Jorge Chirinos Cavero, paciente oncológico de 53 años que, según su familia, contrajo viruela del mono durante su hospitalización en el Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud, falleció este viernes 20 de noviembre, según confirmó a La República su hijo Jean Franco Chirinos.

La víctima se encontraba delicada de salud luego de presentar síntomas como fiebre, desmayos y erupciones en la piel, tras ser sometido a un trasplante de médula ósea en el nosocomio, el pasado 28 de octubre. Su situación se agravó en las últimas horas y murió a las 7.35 a. m. de hoy.

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Familia denuncia que se contagió en el hospital

Según su familia, Jorge Chirinos fue hospitalizado el 16 de octubre para ser sometido a un trasplante de médula ósea por un cáncer que afectaba su sistema linfático. El hombre, quien se mantuvo aislado en casa una semana antes de ingresar al nosocomio, fue intervenido el 28 de octubre.

Posteriormente, el paciente comenzó a presentar cuadros de fiebre, con episodios de hasta 40 grados, así como malestar general, diarrea y vómitos. El 5 de noviembre, de acuerdo con su hijo Jean Franco, brotaron verrugas en parte de su cara, brazos y piernas.

“Cuando preguntamos por estos brotes, la enfermera nos dijo que era algo normal, parte del procedimiento de trasplante por sus defensas bajas”, recordó Jean Franco. Los malestares en su padre continuaron. Recién el viernes 13 de noviembre les confirmaron que había contraído la viruela del mono.

Jean Franco aseguró que nadie en su familia presenta sintomatología de la enfermedad, por lo que, siguiendo la cronología de los hechos, consideran altamente probable que su padre se haya contagiado al interior del Almenara. El personal de EsSalud que visitó su vivienda el martes 17 de noviembre les dijo lo mismo, según su versión. “Nos dijeron que es muy probable que se haya infectado en el hospital”, indicó.

Víctima falleció tras sufrir complicaciones

Jorge Chirinos permanecía hospitalizado en el Servicio de Hematología. El miércoles, su familia había recibido el último informe sobre su salud, en el que le indicaron su situación era muy delicada y se debatía entre la vida y la muerte, según contó Jean Franco.

Ante ello, su esposa y su hijo salieron a los medios de comunicación a alertar sobre el caso con la esperanza de que el paciente sea trasladado a UCI para recibir atención de urgencia. Sin embargo, su situación se agravó desde la mañana del último jueves y falleció este viernes.

Jean Franco, quien se encontraba junto a su padre al momento en que él dejó de respirar, denunció que hasta el momento ningún representante de EsSalud se ha comunicado con la familia. El joven adelantó que evalúan presentar una denuncia contra el nosocomio. “Esto ha sido negligencia total”, dijo.

EsSalud había anunciado atención del caso