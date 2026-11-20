Presupuesto 2027 plantea recortes contra dengue y anemia infantil, en medio de riesgos por El Niño Un informe de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza alerta que el proyecto presupuestal contempla menos recursos para atender ambas enfermedades, pese a las advertencias sanitarias asociadas al fenómeno.

El proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2027 presenta recortes en salud, impactando programas vitales como la atención a la anemia infantil y el control del dengue, según la MCLCP. | composición LR

El proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2027 presenta recortes en salud, impactando programas vitales como la atención a la anemia infantil y el control del dengue, según la MCLCP. | composición LR

El proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2027 contempla una reducción de recursos destinados a intervenciones prioritarias de salud, entre ellas la atención de la anemia infantil y el control de enfermedades como el dengue. Así lo advierte un informe técnico de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), publicado el 13 de noviembre, que identifica recortes presupuestales en un contexto marcado por emergencias sanitarias y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

De acuerdo con el documento, la función Salud recibiría S/679 millones menos respecto al presupuesto inicial de 2026, lo que representa una disminución del 2,1%. Sin embargo, al considerar la inflación proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la pérdida de capacidad de gasto ascendería a S/1.465 millones, equivalente al 4,5%. Esta situación genera preocupación por sus posibles efectos en la prevención y atención de enfermedades que afectan a la población.

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Presupuesto para atender anemia infantil se reduciría hasta 32% en 2027

Uno de los principales hallazgos del informe corresponde a la reducción de recursos para la atención de niños y niñas con anemia por deficiencia de hierro. Según el análisis de la MCLCP, esta actividad presupuestal sufriría un recorte del 32%, al pasar de S/68,7 millones en 2026 a S/46,7 millones en 2027, una diferencia de aproximadamente S/22 millones.

La disminución se plantea pese a que la anemia continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en el país. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025, citados en el documento, el 34,9% de los niños menores de tres años presenta esta condición, según la metodología basada en la directriz de la Organización Mundial de la Salud de 2024.

La situación es especialmente preocupante en las zonas rurales, donde la prevalencia alcanza el 43,2%, frente al 31,5% registrado en áreas urbanas. Asimismo, Puno y Loreto presentan los mayores porcentajes, con 56,1% y 45,6%, respectivamente.

El informe también identifica una reducción de S/27,2 millones en las acciones municipales orientadas a promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación, intervenciones vinculadas a la prevención de la anemia.

Lucha contra el dengue también tendría menos recursos en presupuesto 2027

Otra de las alertas se concentra en el programa presupuestal de enfermedades metaxénicas y zoonosis, que incluye las intervenciones para prevenir y controlar el dengue. Según el cuadro general del informe, este programa registraría una reducción aproximada del 2,2%, con una asignación cercana a S/451 millones para 2027.

El recorte se plantea en un escenario de incremento de contagios. De acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), recogidas por la MCLCP, entre enero y el 7 de noviembre de 2026 se notificaron 100.644 casos de dengue y 125 fallecidos en el país.

Estas cifras representan un incremento superior al 200% respecto al año anterior, según el documento técnico. La situación adquiere especial relevancia ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño, cuyas condiciones podrían favorecer la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.

La MCLCP también advierte que el presupuesto para saneamiento disminuiría un 30,1%, lo que genera preocupación por sus posibles repercusiones en el acceso al agua potable y los servicios básicos, fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas.

Víctor Zamora cuestiona recortes en Salud y recuerda promesas del Gobierno

Tras la difusión del informe, el exministro de Salud Víctor Zamora cuestionó las reducciones presupuestales y advirtió que estas decisiones contrastan con las prioridades sanitarias anunciadas por el Gobierno.

El exfuncionario también puso énfasis en el programa de prevención y control del cáncer, cuyo presupuesto disminuiría aproximadamente S/55 millones en 2027, equivalente al 4,7%.

Zamora recordó que, durante el debate presidencial, Keiko Fujimori prometió fortalecer el financiamiento para enfermedades de alto costo y ampliar la cobertura de tratamientos oncológicos que actualmente no cuentan con protección.

"Las prioridades de un gobierno se revelan en su presupuesto, no en sus promesas", sostuvo el exministro.

Finalmente, recomendó revisar el informe de la MCLCP y utilizar sus hallazgos para evaluar la correspondencia entre los compromisos gubernamentales y los recursos públicos asignados.

Cabe precisar que las cifras corresponden al proyecto de presupuesto para 2027, por lo que las asignaciones todavía pueden modificarse durante el proceso de debate y aprobación en el Congreso de la República.