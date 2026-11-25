Escolar es detenido por presuntos tocamientos a niño de 5 años en colegio de Los Olivos: padres exigen justicia El menor denunció el hecho ante su madre, quien acudió al centro educativo y solicitó apoyo policial. Padres de familia protestaron en los exteriores de la institución y exigieron esclarecer el caso y reforzar la seguridad de los estudiantes.

Un estudiante de 18 años fue detenido en Los Olivos tras denuncias de tocamientos indebidos a un niño de cinco años en la institución educativa José Abelardo Quiñones.

Un estudiante de 18 años fue detenido en Los Olivos tras denuncias de tocamientos indebidos a un niño de cinco años en la institución educativa José Abelardo Quiñones.

Un estudiante de 18 años fue detenido por la Policía Nacional tras una denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra un niño de cinco años dentro de la institución educativa José Abelardo Quiñones, ubicada en Los Olivos. El caso provocó la indignación de los padres de familia, quienes protestaron en los exteriores del colegio y exigieron justicia para el menor, así como mayores medidas de protección para los escolares.

Según la información difundida por Exitosa, el niño contó a su madre lo ocurrido. Ella acudió al plantel para buscar al estudiante señalado, quien presuntamente intentaba retirarse del lugar. Ante la situación, solicitó la intervención de la Policía para formalizar la denuncia.

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Cámaras de seguridad y cuestionamientos a la intervención policial

Tras conocer la denuncia, algunos docentes revisaron las cámaras de seguridad del colegio y encontraron imágenes que, según el reporte, coincidirían con el relato del menor. Durante la intervención, el estudiante de 18 años habría pedido disculpas y reconocido lo ocurrido ante un efectivo policial.

Sin embargo, familiares del niño cuestionaron el procedimiento policial porque, según denunciaron, los agentes trasladaron al menor y al estudiante intervenido en el mismo patrullero.

Hasta el momento de la difusión del reporte, el joven permanecía detenido en una comisaría de Lima norte. La Policía y el Ministerio Público realizaban las diligencias para esclarecer los hechos, mientras se acercaba el vencimiento del plazo de 48 horas de detención en flagrancia, previsto para las 6 p. m.

Padres exigen respuestas y cuestionan presencia de adulto en secundaria

La denuncia también generó preocupación entre los padres de familia de inicial, primaria y secundaria, quienes se congregaron en los exteriores del plantel para reclamar justicia y mayor seguridad. Con carteles y arengas, expresaron su rechazo a cualquier forma de violencia contra los menores.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a que el estudiante intervenido, de 18 años, cursaba el tercer año de secundaria y compartía espacios con alumnos de menor edad. Los familiares también reclamaron que la dirección del colegio no emitiera un pronunciamiento sobre lo ocurrido ni brindara apoyo a la familia del niño.

Los manifestantes pidieron la intervención de las autoridades educativas, la Policía y el Ministerio Público para esclarecer la denuncia y determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, exigieron que el colegio adopte medidas que garanticen la integridad de sus estudiantes.