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Denuncian que menor extorsiona a escolares y les exige cupos de S/10 en colegio de Los Olivos

El adolescente enviaría mensajes amenazantes a estudiantes del colegio José Antonio Encinas de Los Olivos mostrando presuntas armas. Los familiares de los escolares temen por la seguridad de sus hijos y nietos y piden acciones contundentes.

Denuncian que menor extorsiona a escolares en Los Olivos
Denuncian que menor extorsiona a escolares en Los OlivosComposición LR / Panamericana
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Madres de la familia del colegio José Antonio Encinas de Los Olivos denunciaron que un menor de edad viene extorsionando a sus hijos exigiéndoles pagos de entre S/3 y S/10 para no atentar contra sus vidas. Según sus testimonios, el adolescente realiza llamadas y envía mensajes a los escolares mostrándoles presuntas armas de fuego para presionarlos a cumplir con el pago exigido.

Las mujeres afirmaron que ya denunciaron el caso ante la Policía Nacional (PNP), pero aseguran que hasta el momento no se han adoptado las medidas necesarias para frenar el accionar del menor, quien habría sido liberado tras permanecer algunas horas retenido en la comisaría PNP Laura Caller Ibérico. Además, indicaron que temen enviar a sus hijos al colegio por temor a que sufran alguna represalia.

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Menor exige cupos de S/10 a escolares

Una madre de familia contó a Buenos Días Perú que el menor detrás de las presuntas extorsiones es conocido como Chamo Elías. No formaría parte del plantel educativo, pero sí vive cerca y se moviliza por zonas cercanas a la institución. Esta persona enviaría los mensajes amenazantes a los escolares durante la medianoche, exigiendo que cumplan con un pago de dinero para evitar ser agredidos. Al inicio les pedía S/3, pero ahora estaría exigiendo hasta S/10.

“A mi nieto también lo está extorsionando. Este menor hace llamadas a las doce la noche, amenazándole con pistolas, (diciéndole) que ‘mañana trae lo que te he pedido’, que te voy a escupir. Yo no voy a estar tranquila”, contó otra mujer al medio. Ambas mujeres afirmaron tener miedo de enviar a sus familiares a la institución por temor a que sufran alguna represalia tras la denuncia.

Acusado fue liberado por la Policía

Las mujeres señalaron que, tras la denuncia, el acusado fue retenido el martes 20 de octubre en la comisaría Laura Calle, sin embargo, habría sido liberado horas después por tratarse de un menor de edad. La información sobre el caso aún se encuentra en desarrollo y no se conocen más detalles sobre la situación actual del presunto agresor.

El director del plantel educativo señaló que, a partir de la denuncia, brindarán acompañamiento a las madres de familia y se adoptarán medidas para proteger a los estudiantes afectados, evaluando la posibilidad de que lleven clases remotas de forma temporal. Además, aseguró que se realizará una investigación interna con base en los protocolos de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu).

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